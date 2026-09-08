Trump y Putin hablaron sobre la guerra en Ucrania y acordaron mantener el diálogo

Donald Trump y Vladímir Putin volvieron a hablar por teléfono este martes para analizar la guerra en Ucrania y las posibilidades de avanzar hacia una salida al conflicto. La conversación entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia duró alrededor de una hora y, según el Kremlin, fue “constructiva y muy franca”.

El contacto se produjo después de la reciente visita a Moscú y Kiev del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor y vocero presidencial ruso, ambos mandatarios valoraron positivamente los resultados de esas gestiones y acordaron continuar trabajando por esa vía.

Uno de los principales puntos de la conversación fue la necesidad de poner fin a la guerra lo antes posible. Según explicó Ushakov, Trump dejó clara su postura al considerar que el final del conflicto es un objetivo deseable y manifestó su interés en conseguir un “avance decisivo” durante su actual mandato.

Desde la perspectiva planteada por el mandatario estadounidense, el cierre de la guerra también podría abrir una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Moscú. Ushakov sostuvo que una resolución del conflicto permitiría avanzar hacia una “plena recuperación de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia”, además de generar nuevas oportunidades en el terreno económico.

Putin, por su parte, coincidió con la necesidad de avanzar hacia una solución y destacó los esfuerzos de mediación realizados por Estados Unidos. Al mismo tiempo, durante la conversación ofreció a Trump un análisis de la situación en el frente de batalla, incluyendo la visión de Moscú sobre la evolución del conflicto y el cumplimiento de sus objetivos militares.

Según el Kremlin, el presidente ruso también planteó cuáles podrían ser las medidas que Estados Unidos está en condiciones de adoptar para contribuir a que las hostilidades terminen lo antes posible.

La conversación incluyó además una cuestión humanitaria. Putin elogió los esfuerzos de Melania Trump, primera dama estadounidense, para facilitar el regreso de niños rusos y ucranianos a sus familias.

Por el momento, no se anunció un acuerdo concreto para poner fin a la guerra ni una nueva instancia formal de negociaciones. Sin embargo, ambos presidentes acordaron mantenerse en contacto y volver a comunicarse telefónicamente cuando sea necesario, mientras continúan las gestiones diplomáticas para buscar una salida al conflicto.