A sala llena, Orlando Vera Cruz celebró su “Reencuentro” con el público

Orlando Vera Cruz protagonizó el sábado su “Reencuentro” con el público ante un Teatro Municipal “1° de Mayo” colmado, en una presentación que marcó su regreso a los escenarios luego de atravesar una seria afección cardíaca. Según informaron desde la organización, entre los asistentes hubo personas llegadas desde distintas provincias, además del público santafesino.

A sus 82 años, el artista ofreció un recital de casi dos horas y media, acompañado por Jorge Ramírez y Mario Pagura, en el que recorrió canciones de su trayectoria e interpretó nuevas composiciones inéditas. La presentación también incluyó poemas de Julio Migno y contó con las participaciones de María Alejandra Pistoni y Sergio Sanagustín.

Uno de los momentos destacados de la noche llegó con la interpretación de dos canciones de la “Crónica Cantada a Estanislao”, junto a la Orquesta Escuela Municipal de San Justo, dirigida por Darío Rodríguez e integrada por jóvenes y niños. También participó del espectáculo la Embajada Santafesina de Arte, de esa localidad.

Durante el concierto, Vera Cruz recorrió buena parte de un repertorio estrechamente relacionado con la historia, los paisajes y la identidad de la provincia, con canciones vinculadas a la costa, el campo, los pueblos originarios, la inmigración y la figura del Brigadier Estanislao López.

A los 82 años, Orlando Vera Cruz se reencontró con su público en un Teatro Municipal colmado.

El espectáculo dejó además momentos de especial emoción para el cantor. Uno de ellos se produjo con la presencia de la médica que estuvo a cargo de su tratamiento coronario, con quien se abrazó durante la noche. Sobre el final, integrantes del Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe le entregaron un reconocimiento.

Vera Cruz también agradeció durante la presentación a distintas autoridades por el acompañamiento recibido para la realización del espectáculo, entre ellas los intendentes de Santa Fe, San Justo, nuestra ciudad y Sauce Viejo, además de otras personas e instituciones mencionadas por el artista.

De esta manera, “Reencuentro” concretó el regreso de Vera Cruz a los escenarios luego de los problemas de salud que había atravesado, con una extensa presentación y un Teatro Municipal colmado para acompañar al artista santafesino.