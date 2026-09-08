Messi fue nominado al Balón de Oro y buscará hacer historia con su noveno premio

Lionel Messi vuelve a estar entre los mejores del mundo. El rosarino fue incluido por la revista France Football entre los nominados al Balón de Oro, el prestigioso reconocimiento que distingue al futbolista más destacado de la última temporada. A los 39 años, el capitán de la Selección argentina buscará sumar el noveno galardón de su carrera.

La nominación llega después de otra temporada de enorme protagonismo para Messi, tanto con el Inter Miami como con la Selección argentina. En el conjunto estadounidense fue una de las grandes figuras de la campaña que terminó con el título de la Major League Soccer, con números sobresalientes: 35 goles y 23 asistencias en 34 partidos.

Pero fue en el Mundial 2026 donde volvió a ocupar el centro de la escena. Messi tuvo una actuación determinante con la Albiceleste y fue una de las grandes figuras del torneo, en el que convirtió ocho goles y aportó cuatro asistencias. Solo Kylian Mbappé, con diez tantos, terminó por encima suyo en la tabla de goleadores.

La Selección argentina llegó hasta la final del Mundial, donde finalmente cayó 1-0 ante España. A pesar de la derrota en el partido decisivo, el desempeño individual de Messi durante el torneo lo posicionó nuevamente entre los principales candidatos para quedarse con el premio.

El rosarino ya sabe lo que significa ganar el Balón de Oro. Lo consiguió en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por lo que ahora buscará alcanzar una marca inédita: levantar por novena vez el trofeo que reconoce al mejor futbolista del planeta.

De todos modos, su candidatura también tendrá un factor en contra: el nivel de competencia de la MLS frente a las principales ligas europeas podría pesar a la hora de la elección. Messi deberá competir con futbolistas que se desempeñan en los grandes campeonatos del Viejo Continente, aunque su actuación en el Mundial aparece como uno de sus principales argumentos.

Lautaro Martínez, el otro argentino nominado

Además de Messi, Lautaro Martínez también integra la lista de candidatos al Balón de Oro. El delantero del Inter de Milán tuvo una destacada temporada y fue campeón de la Serie A, torneo en el que terminó con 17 goles y seis asistencias.

El Toro también tuvo un papel importante con la Selección argentina durante el Mundial. Marcó un gol ante Suiza en los cuartos de final y fue protagonista en las semifinales frente a Inglaterra, donde convirtió el agónico 2-1 que permitió a la Albiceleste avanzar a la definición. Además, había anotado de penal ante Jordania durante la fase de grupos.

Así, Messi y Lautaro Martínez son los dos argentinos que aparecen entre los nominados, en una lista que vuelve a tener presencia albiceleste después de una temporada marcada por el título de liga del delantero del Inter y la actuación de ambos en el Mundial.