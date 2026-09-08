La Provincia y Banco Bica promueven líneas de financiamiento para la producción

Banco Bica recibió en su Casa Central No Operativa al ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, en un encuentro encabezado por el gerente general de la entidad, Mariano Angulo, junto a integrantes del Comité Ejecutivo del Banco. La reunión permitió avanzar sobre las herramientas de financiamiento destinadas al sector productivo santafesino y profundizar el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y Banco Bica.

El encuentro se desarrolló en el marco de los convenios presentados durante Agroactiva 2026, en Armstrong, a través de los cuales la Provincia impulsa nuevas líneas de crédito para acompañar inversiones productivas y fortalecer a las empresas santafesinas.

En total, el Gobierno de Santa Fe promueve líneas de financiamiento por más de $116.000 millones, articuladas con entidades financieras públicas y privadas. La iniciativa contempla tasas bonificadas y beneficios tributarios destinados a mejorar las condiciones de acceso al crédito y reducir el costo financiero para PyMEs y productores.

Financiamiento para la transición energética

En el caso de Banco Bica, una de las herramientas disponibles es la línea de Inversión Productiva para Transición Energética, que cuenta con un cupo total de $5.000 millones.

La propuesta contempla financiamiento de hasta $200 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses y una bonificación de 15 puntos porcentuales en la tasa de interés aportada por el Gobierno de Santa Fe.

El objetivo es facilitar inversiones que permitan a las empresas avanzar en procesos de transición energética, mejorar su eficiencia y fortalecer su competitividad.

Beneficios fiscales para potenciar la inversión

Como parte del esquema de acompañamiento, las PyMEs y productores que accedan a estos créditos estarán exentos del Impuesto de Sellos, mientras que las entidades financieras no tributarán Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estas operaciones.

Estas medidas buscan reducir el costo del financiamiento y lograr que una mayor proporción de los recursos pueda destinarse directamente a inversiones productivas.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de la articulación público-privada como herramienta para generar mejores condiciones para la inversión, fortalecer el entramado productivo y acompañar el crecimiento de las empresas de la provincia.

En este sentido, el gerente general de Banco Bica, Mariano Angulo, señaló: “Históricamente, el acceso al financiamiento ha sido uno de los principales desafíos para el sector productivo. Hoy encontramos nuevas oportunidades concretas para acompañar a las empresas y contribuir, desde nuestro rol como entidad financiera regional, al desarrollo de inversiones que generen crecimiento y empleo en Santa Fe”.

La iniciativa forma parte de la política del Gobierno provincial orientada a fortalecer el entramado productivo santafesino y acompañar a quienes invierten, producen y generan empleo en el territorio.

Desde Banco Bica reafirmaron el compromiso de continuar trabajando junto al sector público y privado para ampliar el acceso al financiamiento y acercar soluciones concretas a las PyMEs, contribuyendo al crecimiento de la actividad económica y al desarrollo de la región.