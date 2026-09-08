Estaba prófugo desde 2024 y fue detenido por la PDI en barrio Iriondo

Por Santotomealdía



La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes en nuestra ciudad a Carlos Gastón G., de 41 años, quien tenía pedido de captura desde 2024, luego de no regresar a la Cárcel de Coronda tras acceder al beneficio de una salida transitoria.

El procedimiento se concretó en calle Cibils al 3500, en barrio Iriondo, donde efectivos de la División Capturas lograron localizar al hombre luego de realizar análisis de bases de datos y tareas de campo. Según informó la PDI, cumplía una condena por homicidio calificado y robo agravado, entre otros delitos.

De acuerdo con el parte oficial, el episodio que dio origen a su búsqueda ocurrió en septiembre de 2024, cuando no regresó al Instituto Correccional Modelo U-1 de Coronda una vez finalizada su salida transitoria.

Tras confirmarse el incumplimiento, el Dr. Pablo Spekuljak libró una orden de detención contra el hombre, quien permaneció requerido por la Justicia hasta el procedimiento realizado este martes.

Luego de su arresto, fue trasladado a la sede de la PDI y quedó alojado en calidad de detenido comunicado, a disposición de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).