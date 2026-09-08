Presentaron “La Noche de Santo Tomé”: una jornada para conocer y repasar la historia de la ciudad

Con la participación de representantes de distintas instituciones, este martes se presentó oficialmente “La Noche de Santo Tomé”, una propuesta que se desarrollará el próximo sábado 12 de septiembre, en el marco de los festejos por los 154 años de la ciudad. La actividad se extenderá desde las 18 hasta la medianoche y permitirá recorrer diferentes espacios vinculados con la historia, la cultura y la identidad local.

Durante la conferencia de prensa, desde el Municipio destacaron que se trata de la primera experiencia de estas características, con la participación de cerca de 18 instituciones. La iniciativa busca fortalecer las actividades vinculadas con fechas significativas de la historia local y generar una jornada en la que los vecinos puedan acercarse a espacios que habitualmente tienen otras dinámicas de funcionamiento.

El concejal Quique Maillier, explicó que la propuesta toma como referencia “La Noche de los Museos”, que se realiza habitualmente en marzo, pero en esta oportunidad se decidió ampliar la convocatoria para incorporar a instituciones de diferentes ámbitos. Además, destacó la respuesta que tuvo la iniciativa entre las entidades invitadas y planteó la posibilidad de que esta primera edición sea el punto de partida para futuras experiencias de mayor alcance.

"Tenemos que agradecer a mucha gente que ha colaborado y la repercusión que está teniendo en la ciudad y la acogida que ha tenido en las instituciones. Ojalá que sea el punto de partida para otras seguir replicando este tipo de actividades", manifestó..

Uno de los espacios que tendrá una participación especial será el Museo Arqueológico, que preparó distintas actividades destinadas a toda la familia. La directora de la institución, María Rosario Feuillet, señaló que la propuesta permitirá acercarse al pasado más remoto de la ciudad a través de dispositivos lúdico-pedagógicos, actividades familiares y visitas guiadas.

En ese sentido, se confirmó que el museo ofrecerá visitas guiadas a las 18:30 y a las 20:30, además de otras actividades para conocer el patrimonio arqueológico local y la historia de los primeros habitantes de la región.

Durante la presentación también se destacó la importancia del acervo que conserva el Museo Arqueológico, que cuenta con materiales vinculados a unos 3.200 años antes del presente y que se encuentra emplazado en un área donde existe un antiguo cementerio prehispánico.

La programación de “La Noche de Santo Tomé” incluirá además la apertura de otros espacios históricos, culturales, educativos e institucionales que formarán parte de la jornada. Los horarios específicos y las actividades previstas en cada lugar serán difundidos a través de las redes oficiales de la Municipalidad, según se informó durante la conferencia.

La propuesta se desarrollará bajo la consigna “La ciudad te abre sus puertas” y busca que vecinos y familias puedan conocer, recorrer y redescubrir lugares que forman parte de la historia y la vida cotidiana de la ciudad, en una jornada especial por su aniversario.