Robo y destrozos en la Escuela N° 49: por los daños, debieron suspender las clases este martes

Más de 500 alumnos de la Escuela N° 49 Dr. Agustín Araya no pudieron asistir este martes a clases luego de que el establecimiento, ubicado en barrio Las Vegas, fuera nuevamente afectado por un hecho de inseguridad. El robo dejó importantes daños en distintas aulas y obligó a suspender las actividades mientras se realizaban las tareas policiales y periciales.

El episodio fue advertido durante las primeras horas de la mañana, cuando las autoridades se disponían a poner en marcha la jornada escolar. Al ingresar al edificio de avenida Richieri y Estados Unidos de México, encontraron distintos sectores afectados y constataron el faltante de elementos.

De acuerdo con información a la que accedió Santotomealdía, los delincuentes ingresaron al menos a tres aulas, donde provocaron destrozos para poder concretar el robo. Entre los elementos sustraídos se encuentran una importante cantidad de cables y varios caloventores, además de otros objetos que todavía eran relevados durante la mañana.

Los malvivientes se llevaron, principalmente, cables, y provocaron grandes daños.

Los daños provocados no se limitaron al faltante de materiales. Los intrusos afectaron instalaciones y distintos sectores de las aulas, dejando condiciones que hicieron imposible desarrollar las actividades con normalidad. Por ese motivo, las autoridades resolvieron suspender las clases y retirar a los alumnos del establecimiento.

Mientras se aguardaba la llegada de los peritos, personal policial trabajó en el interior de la escuela para preservar el lugar y avanzar con las primeras actuaciones. La investigación buscará determinar cómo ingresaron los delincuentes y establecer qué otros elementos fueron sustraídos.

El nuevo episodio vuelve a generar preocupación entre la comunidad educativa de barrio Las Vegas, especialmente por el impacto que este tipo de hechos tiene sobre el normal funcionamiento de la escuela y, en este caso, sobre cientos de estudiantes que se quedaron sin clases.