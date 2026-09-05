Colón regaló un tiempo, perdió un partido clave y se aleja de la cima

Colón perdió 2 a 1 como local ante Deportivo Morón por una nueva fecha de la Primera Nacional y volvió a dejar pasar una buena oportunidad para acercarse a los primeros puestos de la Zona A. Mateo Levato, a los 41 minutos, y Gonzalo Berterame, a los 46', marcaron los goles del Gallito, mientras que Alan Bonansea, a los 6' del segundo tiempo, descontó para el Sabalero.

La derrota dejó a Colón en el tercer lugar de la tabla, a nueve puntos de Ferro, que empató en esta jornada y se mantiene como líder. Además, el equipo dirigido por Iván Delfino deberá esperar lo que ocurra el domingo con Almirante Brown, Godoy Cruz y Deportivo Madryn: si los tres consiguen ganar, podrán superar al conjunto santafesino en la clasificación.

El encuentro comenzó con un trámite parejo y dinámico, con ambos equipos alternando la posesión y buscando espacios, aunque sin conseguir generar situaciones claras durante los primeros minutos. Colón fue creciendo con el desarrollo del juego y consiguió manejar mejor la pelota, especialmente cuando logró encontrar a Bonansea, que tuvo algunas aproximaciones sobre el arco visitante.

Sin embargo, cuando el Sabalero parecía estar mejor parado, Morón golpeó dos veces en el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Levato apareció de cabeza después de un buen centro y venció a Matías Budiño para poner el 1-0. Apenas unos minutos después, cuando se jugaba tiempo agregado, Berterame aprovechó una nueva llegada ofensiva y estiró la ventaja a 2-0.

Delfino intentó cambiar el rumbo en el comienzo del complemento y mandó a la cancha a Agustín Toledo y Leandro Garate en lugar de Ignacio Antonio y Julián Marcioni. Los cambios tuvieron un efecto inmediato: a los seis minutos, Franco García desbordó y asistió a Bonansea, que definió para marcar el 2-1 y devolverle la ilusión al público que llegó al Brigadier López.

A partir del descuento, Colón asumió el protagonismo y buscó el empate, mientras Deportivo Morón se replegó, intentó enfriar el ritmo del partido y apostó a salir rápido de contragolpe. El Sabalero tuvo mayor iniciativa y pasó buena parte del segundo tiempo instalado en campo rival, pero le faltó claridad en los últimos metros para transformar ese dominio en nuevas situaciones concretas de gol.

Finalmente, Morón logró sostener la ventaja y se llevó los tres puntos del Brigadier López. Para Colón, la derrota representa otro golpe en una fecha en la que tenía la posibilidad de recortar distancia con los equipos de arriba. Ahora deberá recuperar terreno en las próximas jornadas y, al mismo tiempo, mirar de reojo los resultados del domingo para no complicar su posición dentro de los puestos de Reducido.