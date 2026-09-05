Pullaro recibió al expresidente Eduardo Duhalde en Casa de Gobierno

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este sábado por la mañana al expresidente Eduardo Duhalde, en un encuentro en el que intercambiaron miradas sobre la situación del país.

Durante la reunión recordaron también la figura de Raúl Alfonsín, ya que Duhalde le obsequió al mandatario provincial su libro “Don Raúl. Recordando a un demócrata”.

Tras el encuentro, Pullaro -que estuvo acompañado el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el presidente previsional del Senado, Felipe Michlig- resaltó que “fue un honor recibir al expresidente Duhalde, una de las figuras a las que -junto con Raúl Alfonsín- le tocó conducir el país en uno de los momentos más difíciles, para defender y garantizar el funcionamiento de las instituciones de la democracia”.



