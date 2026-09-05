Dijo que una voz le ordenó matar a sus hijos y su juicio terminó anulado: ¿qué pasará ahora?

El juicio contra Lindsay Clancy, la exenfermera de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños, terminó sin veredicto después de que el jurado no lograra alcanzar una decisión unánime tras siete días de deliberaciones. El juez William Sullivan declaró el juicio nulo y dejó en manos de la Fiscalía la decisión sobre cómo continuará el proceso.

Clancy, de 36 años, había admitido haber provocado la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses, en enero de 2023. Después del crimen intentó suicidarse arrojándose desde una ventana de su vivienda y quedó paralizada de la cintura hacia abajo.

La defensa sostuvo durante las cinco semanas de juicio que la mujer atravesaba una psicosis posparto que anulaba su responsabilidad penal. Según su abogado, Kevin Reddington, Clancy sufría un cuadro psiquiátrico severo, había pedido ayuda médica en reiteradas oportunidades y no recibió la atención adecuada.

Uno de los aspectos más llamativos de su testimonio fue su afirmación de que escuchaba una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Los fiscales cuestionaron esa versión y remarcaron que Clancy nunca había informado a sus médicos sobre esas voces antes de los asesinatos.

La Fiscalía, en cambio, presentó el caso como un crimen planificado. Los acusadores sostuvieron que Clancy diseñó las circunstancias para quedarse sola con sus hijos el 24 de enero de 2023, cuando envió a su esposo, Patrick Clancy, a buscar medicamentos y comida. Luego, según la acusación, utilizó bandas elásticas de ejercicio para provocar la muerte de los tres niños.

A lo largo del proceso declararon más de 80 testigos, entre ellos especialistas en psiquiatría, familiares, allegados y el propio Patrick Clancy. Los testimonios permitieron reconstruir el deterioro de la salud mental de la acusada, marcado por ansiedad, insomnio y una sensación persistente de encontrarse atrapada en una “niebla mental”.

La defensa puso especial énfasis en los antecedentes de Clancy y recordó que había recibido tratamiento psiquiátrico antes de los hechos. De acuerdo con los argumentos presentados en el juicio, incluso había sido internada durante un breve período y recibió el alta 19 días antes de matar a sus hijos.

La falta de acuerdo entre los 12 integrantes del jurado se hizo evidente en varias oportunidades. En tres ocasiones, los miembros comunicaron al tribunal que no podían alcanzar la unanimidad exigida. Finalmente, el presidente del jurado señaló que uno de sus integrantes no estaba siguiendo las instrucciones del juez respecto del estándar de duda razonable.

La situación derivó en la decisión de declarar nulo el juicio, al no existir un veredicto válido. Reddington cuestionó duramente al jurado que, según su interpretación, bloqueó una posible absolución por inimputabilidad y sostuvo que la acusada estuvo muy cerca de ser declarada no culpable.

“Fueron despojados por un solo hombre, fuera cual fuera su agenda. Espero que ese tipo pueda dormir tranquilo por la noche”, afirmó el abogado.

Tras conocer la decisión, ni Clancy ni sus familiares mostraron reacciones visibles en la sala. Reddington, por su parte, aseguró que su clienta “no estaba bien” y volvió a cuestionar lo que consideró un posible sesgo contra las personas que padecen enfermedades mentales.

Patrick Clancy, quien fue el primer testigo del proceso y está separado de Lindsay, había manifestado anteriormente que perdona a su exesposa y que considera que sus acciones fueron consecuencia de una enfermedad mental. En un comunicado, la familia sostuvo que la posibilidad de atravesar nuevamente un juicio resulta “extraordinariamente dolorosa”.

Ahora, la Fiscalía deberá resolver si vuelve a llevar el caso ante un nuevo jurado. El fiscal del condado de Plymouth, Tim Cruz, anticipó que tomará una decisión en breve y aseguró que no permitirá que la presión pública determine el camino a seguir.

“Esto siempre fue sobre obtener justicia para esos tres pequeños bebés”, sostuvo Cruz.

Mientras tanto, Clancy continuará internada en una institución psiquiátrica. Antes de que el juicio fuera declarado nulo, enfrentaba una posible condena a cadena perpetua sin libertad condicional si era encontrada culpable de asesinato en primer grado. También existían otras alternativas, como una condena por asesinato en segundo grado u homicidio involuntario, o una declaración de no culpabilidad por falta de responsabilidad penal, que habría derivado igualmente en su internación psiquiátrica.

El futuro del caso dependerá ahora de la decisión de la Fiscalía. Si Cruz decide avanzar, Clancy podría enfrentar un nuevo juicio con otro jurado y con los mismos interrogantes sobre su estado mental al momento de los asesinatos.

El caso volvió a poner bajo la lupa la psicosis posparto, un trastorno psiquiátrico poco frecuente pero considerado una emergencia médica. Según los especialistas citados durante el proceso, puede afectar aproximadamente a entre una y dos mujeres por cada 1000 nacimientos.

La situación también generó comparaciones con otros casos en Estados Unidos. Uno de los antecedentes más conocidos es el de Andrea Yates, la mujer de Texas que en 2001 mató a sus cinco hijos. Tras ser condenada a cadena perpetua, fue sometida a un nuevo juicio en 2006 y declarada no culpable por razones de insanía, por lo que quedó internada en un hospital psiquiátrico.

Más recientemente, un tribunal de Nueva York absolvió a Dimone Fleming, una madre acusada de matar a sus dos hijos pequeños, luego de determinar que atravesaba un cuadro de psicosis posparto al momento de los hechos.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al caso de Clancy después de conocerse la decisión judicial. “Es una tragedia horrible. Asumo que habrá otro juicio”, afirmó ante la prensa.