El mapa que usamos está distorsionado y la ONU aprobó una propuesta para cambiarlo

El mapa del mundo que se utiliza habitualmente podría empezar a cambiar después de una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó una resolución para impulsar una representación más fiel del tamaño real de los continentes y los países. La iniciativa busca dejar atrás el predominio de la tradicional proyección de Mercator y promover una alternativa conocida como Equal Earth.

La diferencia puede verse con claridad al comparar Groenlandia y África. En los mapas basados en la proyección de Mercator, la isla danesa parece tener un tamaño similar al del continente africano. Sin embargo, Groenlandia tiene una superficie de aproximadamente 2,1 millones de kilómetros cuadrados, mientras que África supera los 30 millones.

La explicación está en la forma en que se representa una superficie esférica sobre un plano. La proyección de Mercator, creada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, genera una distorsión que aumenta a medida que una región se aleja del ecuador. Por eso, lugares como Groenlandia, Rusia, Europa y Norteamérica aparecen mucho más grandes de lo que son en términos relativos, mientras que África, Sudamérica y la India quedan visualmente reducidas.

La propuesta fue presentada por Togo y recibió un respaldo abrumador en la Asamblea General: 164 países votaron a favor, seis se abstuvieron y Estados Unidos votó en contra. La resolución no establece una prohibición de la proyección de Mercator, pero recomienda a gobiernos, escuelas, organismos internacionales y empresas tecnológicas adoptar representaciones que reflejen de manera más precisa las proporciones geográficas, entre ellas Equal Earth.

Desde Togo defendieron la iniciativa como una cuestión que va más allá de la cartografía. “Un mapa nunca es neutral”, sostuvo el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Africana y Togoleses en el Extranjero, Robert Dussey. Según explicó, las representaciones cartográficas pueden influir en la percepción que las personas tienen sobre el lugar que ocupan los distintos pueblos y continentes en el mundo.

Dussey también aseguró que la propuesta cuenta con el respaldo de la Unión Africana y remarcó que el continente no busca un trato preferencial. “África no pide un trato preferencial. África pide que se tengan debidamente en cuenta su realidad, sus aspiraciones y su contribución al sistema internacional”, afirmó.

Para el funcionario, modificar la forma en que se representa el planeta resulta especialmente importante ante la creciente relevancia de África en la resolución de los desafíos globales. La iniciativa busca así que las representaciones utilizadas en ámbitos educativos, institucionales y digitales reflejen mejor las verdaderas dimensiones de cada región.