Otro ataque a balazos en Adelina Centro: un joven de 27 años está grave

Por Santotomealdia

Un joven de 27 años fue baleado este sábado por la tarde en barrio Adelina Centro y permanece en grave estado tras recibir dos impactos de arma de fuego, uno en el abdomen y otro en el cráneo. El ataque ocurrió en la zona de Ituzaingó y Roverano y la víctima fue trasladada al hospital José María Cullen, donde fue llevada a quirófano.

Se trata del cuarto ataque con arma de fuego registrado en Adelina Centro en menos de dos meses, una sucesión de episodios de violencia armada que viene golpeando al sector.

La víctima fue identificada como Daniel o.​​​​​, de 27 años y domiciliado en la zona de Adelina Centro. Fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado para recibir atención médica.

De acuerdo con la información policial a la que accedió este medio, el joven presenta una herida de arma de fuego en la zona abdominal y otra en el cráneo. Posteriormente se confirmó que su cuadro era grave y que debió ingresar a quirófano en el hospital Cullen.

En el lugar del ataque se desplegó un operativo policial, mientras se intenta establecer cómo ocurrió la agresión y quién o quiénes efectuaron los disparos. Hasta el momento no se informaron detenciones.

Cuatro ataques en dos meses

El episodio de este sábado se suma a otros tres ataques con armas de fuego registrados recientemente en Adelina Centro.

El 11 de agosto, un hombre de 41 años recibió un disparo en la cadera mientras caminaba por Batalla de San Lorenzo al 4800. Según relató entonces, los disparos fueron efectuados desde un automóvil azul. En la escena, la PDI encontró vainas calibre .22 LR y 9 milímetros.

Nueve días antes, el 2 de agosto, un joven de 22 años había sido baleado en inmediaciones de Roverano y Batalla de San Lorenzo. Recibió tres disparos y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Cullen.

El primer episodio de esta secuencia ocurrió el 2 de julio, cuando un hombre de 33 años recibió dos impactos de arma de fuego frente a una vivienda de Castelli al 4600. En aquella oportunidad, la información policial indicaba que los atacantes habían pasado en una motocicleta.

No hay información que permita vincular los cuatro ataques, atribuirlos a un mismo conflicto o señalar que hayan sido cometidos por las mismas personas. Sin embargo, la reiteración vuelve a poner el foco sobre la violencia armada en Adelina Centro, que registró cuatro personas baleadas en menos de dos meses.