Colapinto terminó 11° en la segunda práctica de Monza y se mostró optimista para la clasificación

Franco Colapinto tuvo un buen primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Italia, donde pudo probar por primera vez las actualizaciones que Alpine llevó a Monza. El piloto argentino terminó 11° en la segunda tanda, aunque llegó a ubicarse quinto durante el ensayo y mostró un ritmo competitivo en distintos momentos de la sesión.

El circuito italiano tiene un significado especial para Colapinto, ya que allí debutó en la Fórmula 1 hace dos años con Williams. Este viernes, además, llegó a tener el mejor tiempo en el primer sector durante un tramo de la práctica y terminó a un segundo del británico George Russell (Mercedes), quien fue el más rápido con un registro de 1:22.559.

El cierre de la segunda tanda tuvo un pequeño sobresalto: Colapinto se salió de pista y los comisarios le quitaron el tiempo de ese parcial. Sin embargo, logró recuperar el control del Alpine sobre la leca y evitó un golpe que podría haber provocado daños importantes en el monoplaza.

El argentino también terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien fue 14°, con un tiempo 154 milésimas más lento. El francés, de todos modos, tuvo su primer contacto con el Alpine en Monza durante esta segunda sesión, ya que en la primera había sido reemplazado por el estonio Paul Aron, piloto de pruebas de la escudería.

Tras la jornada, Colapinto destacó el rendimiento que consiguió en el comienzo del día, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar. “Ha sido una jornada interesante de entrenamientos en Monza”, señaló el argentino, quien remarcó que la paridad entre los pilotos es muy grande y que cualquier mejora en los autos puede generar una diferencia importante en la clasificación.

Sobre la primera práctica, explicó: “Empezamos bien la primera sesión de entrenamientos libres con los neumáticos medios y nos situamos entre los cinco primeros. Nuestra tanda con los blandos no fue limpia, tuvimos algunos problemas con el coche, así que sabíamos que probablemente podríamos haber sacado más partido en esa sesión”.

Colapinto también fue autocrítico con su rendimiento en la segunda tanda y apuntó a la falta de agarre como uno de los principales problemas. “Me parecía que me faltaba agarre, sobre todo en los vértices de las curvas, así que tenemos que averiguar por qué”, explicó. El argentino consideró que las altas temperaturas que se registraron durante la jornada pudieron haber influido y aseguró que el equipo deberá analizar los datos antes de la clasificación.

El más rápido de la segunda práctica fue Russell, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). La sorpresa fue el británico Arvid Lindblad, quien llevó a su Racing Bulls hasta el séptimo puesto.

La actividad continuará este sábado desde las 7.30, hora argentina, con el tercer entrenamiento, mientras que la clasificación comenzará a las 11. Colapinto afrontará esa instancia con optimismo: “Me siento optimista y ya veremos qué podemos conseguir mañana en la clasificación”.