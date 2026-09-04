"Nuestras fuerzas armadas están alerta": la dura advertencia del Gobierno británico tras el discurso de Milei

El gobierno británico respondió con una contundente advertencia tras la cadena nacional de Javier Milei, en la que el Presidente volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de su discurso y aseguró que las Fuerzas Armadas argentinas se encuentran “en alerta las 24 horas”.

Según informó la BBC, un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este viernes que las fuerzas armadas del Reino Unido mantienen un estado de vigilancia permanente para proteger al país y sus intereses.

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, sostuvo el vocero, en una declaración que fue interpretada como una respuesta directa a las advertencias formuladas por Milei.

La respuesta de Londres, de todos modos, incluyó un intento de mantener abierta la vía diplomática con la Argentina. “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”, señaló el portavoz de Burnham.

La referencia a la relación bilateral se produjo en medio de un escenario de renovada tensión por la cuestión Malvinas, después de que Milei reafirmara el reclamo argentino sobre el archipiélago y anunciara medidas para reforzar la defensa de la soberanía nacional.

Desde el gobierno británico también destacaron el vínculo comercial entre ambos países. Una funcionaria de la administración de Burnham había señalado previamente que la Argentina es el tercer socio comercial más importante del Reino Unido en la región, una relación que, según aseguró, Londres pretende mantener y profundizar.