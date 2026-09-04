Diego Maciel juró como nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe

Diego Luis Maciel asumió este viernes como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el lugar que dejó Eduardo Guillermo Spuler luego de que se hiciera efectiva su renuncia. El flamante integrante del máximo tribunal provincial juró durante una ceremonia realizada en la sede de la Corte y, posteriormente, habló con la prensa sobre los principales desafíos que tendrá por delante.

En sus primeras declaraciones como integrante del máximo tribunal, Maciel marcó una postura clara sobre la relación entre los distintos poderes del Estado. Señaló que las decisiones adoptadas dentro de los mecanismos previstos por la Constitución deben ser respetadas y que la Justicia debe ejercer su función de control sin avanzar sobre las atribuciones de los otros poderes.

“Los acuerdos que se generan dentro del camino constitucional tienen que ser respetados y tenemos que aggiornarnos a las reglas de la democracia”, sostuvo.

El nuevo ministro aclaró que esto no significa que la Justicia deba renunciar a controlar la constitucionalidad de las normas y decisiones. Por el contrario, consideró que esa tarea forma parte de sus responsabilidades, aunque debe ejercerse con autorrestricción y sin avasallar a los demás poderes.

“Cuando tomamos una decisión en cualquiera de los poderes, no es la idea de avasallar un poder sobre el otro”, explicó.

El objetivo de una Justicia más rápida y cercana

Maciel también habló sobre sus primeros días en el cargo y reconoció que una de las prioridades inmediatas será interiorizarse del funcionamiento de la Corte y de los asuntos que deberá comenzar a resolver.

“Mi mayor desafío es incorporarme ahora, empezar a hacerme de toda la información necesaria y trabajar en lo que vengo a hacer”, manifestó.

Más allá de la tarea institucional, definió cuál pretende que sea el perfil de su gestión dentro del tribunal: “No vengo a ocupar un cargo, vengo a ejercer una función y mi idea es tratar de que la Justicia sea más rápida, más cercana”.

También aseguró que su recorrido anterior no condicionará su actuación como juez de la Corte. “Yo vengo a cumplir una función nueva, independientemente de mi historia y no la voy a negar. Pero eso no va a condicionar la objetividad de las decisiones que yo tome”, afirmó.

Las vacantes que todavía debe resolver la Corte

Otro de los asuntos que quedó planteado durante el contacto con los periodistas fue la renovación pendiente de la Corte Suprema, a partir de las vacantes que todavía deben definirse y de los movimientos anunciados por otros integrantes del tribunal.

Maciel prefirió mantener cautela y explicó que todavía no dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse. “No estoy al tanto porque recién ingreso. Me voy a poder hacer de los datos a partir del lunes, así que voy a opinar cuando tenga esa posibilidad”, señaló.

Respecto de las situaciones de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, cuyas renuncias todavía no habían sido presentadas, evitó hacer consideraciones. En cambio, sobre los pliegos que ya cuentan con aprobación legislativa, sostuvo que deberán continuar el proceso previsto.

“Ya los pliegos están aprobados y entiendo que los ministros cumplirán lo que han manifestado”, indicó.

El conflicto por la distribución de espacios

La distribución de oficinas en el nuevo edificio destinado a organismos del sistema de Justicia fue otro de los temas que surgieron durante la conferencia. El reparto de espacios generó diferencias entre la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa.

Maciel aclaró que todavía no conoce en detalle cómo quedó definido el esquema y, por ese motivo, evitó adoptar una postura definitiva.

“Todavía no tengo información de cómo están dadas las cosas, cómo se repartieron los lugares”, explicó.

Sin embargo, ante la consulta sobre los acuerdos alcanzados previamente para definir el destino de los espacios, consideró que deberían mantenerse.

“Debería respetarse lo que se había acordado, por lo cual se hizo el edificio”, afirmó.

El desafío de agilizar los distintos fueros

En materia judicial, Maciel destacó especialmente la evolución que tuvo el sistema penal santafesino, aunque planteó que ahora resulta necesario poner el foco en el resto de los fueros.

“Yo creo que la Justicia penal se está trabajando mucho, se avanzó un montón, eso hay que reconocerlo”, sostuvo.

A partir de allí, señaló que las modificaciones implementadas en los últimos años obligan también a actualizar las estructuras y las normas que regulan el funcionamiento de los tribunales.

“Tenemos que avanzar en los demás fueros también porque venimos con sanción de algunas normas, de colegios de jueces nuevos. Hay que aggiornar la Ley Orgánica de Tribunales para que esto sea más ágil”, concluyó.

Quién es Diego Maciel

El nuevo ministro es abogado y hasta su designación se desempeñó como secretario administrativo del Senado de Santa Fe. Su nombre formó parte de la propuesta de renovación del máximo tribunal que el Poder Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura durante 2026.

La Asamblea Legislativa aprobó su pliego el 26 de febrero, junto con los de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini, también propuestos para integrar la Corte Suprema santafesina.

La llegada de Maciel se produjo sin que quedara vacante el lugar que ocupaba Spuler. La designación estableció su incorporación desde el 1 de septiembre, coincidiendo con la fecha en que se hizo efectiva la renuncia de su antecesor.

Con su juramento, Maciel quedó formalmente incorporado a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.