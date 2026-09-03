Guillermo Rey Leyes dejó el Concejo y se suma al Gobierno provincial

Por Santotomealdía



Guillermo Rey Leyes formalizó este jueves su renuncia como concejal de nuestra ciudad y se incorporará al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, donde asumirá funciones dentro de la Secretaría de Asuntos Legislativos. La salida se concretó durante una sesión especial realizada durante la mañana en el Concejo Municipal.

El dirigente, que transitaba su segundo mandato como concejal y semanas atrás asumió como secretario general del Partido Demócrata Progresista (PDP) de la provincia, explicó que la nueva responsabilidad demanda una dedicación incompatible con la continuidad de su tarea legislativa. Su banca, de acuerdo con lo informado por su equipo de prensa, será ocupada por Sebastián Iglesias, también integrante del PDP.

En la nota presentada ante el cuerpo legislativo para formalizar su renuncia, Rey Leyes explicó los motivos de la decisión. “Esta nueva responsabilidad que se me presenta requiere de mi total dedicación y compromiso, y resulta incompatible con la continuidad en el ejercicio de mi banca”, expresó.

Al referirse a su salida del Concejo, sostuvo que la decisión representa el final de una etapa significativa de su trayectoria política.

“No es una decisión que tomo con indiferencia”, manifestó. Y agregó: “Significa para mí el cierre de una etapa profundamente importante, en la que tuve el privilegio de representar a vecinos de nuestra ciudad y de participar en la discusión y construcción de políticas públicas para Santo Tomé”.

Sobre su paso por el Legislativo local, Rey Leyes afirmó: “Llegué a esta banca con la convicción de que la política es, ante todo, una herramienta de transformación y de servicio. Y me voy con esa misma convicción intacta”.

La continuidad de la banca

Otro de los aspectos destacados por Rey Leyes al explicar su decisión fue la continuidad de su espacio político dentro del Concejo. Según señaló, Sebastián Iglesias será quien ocupe su lugar a partir del corrimiento correspondiente para cubrir la vacante.

“Me voy con la tranquilidad de saber que esta banca va a quedar en manos de un correligionario, con quien compartimos valores, principios y una misma vocación de servicio y de hacer política. Sé que Sebastián va a representar y defender las ideas del PDP y los valores que también sostienen nuestro espacio dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe”, afirmó.

De esta manera, la salida de Rey Leyes no implicará la pérdida de la representación del Partido Demócrata Progresista en el cuerpo legislativo local, de acuerdo con lo expresado por el propio dirigente.

Su incorporación al Gobierno provincial

Rey Leyes pasará ahora a desempeñar funciones en la Secretaría de Asuntos Legislativos del Gobierno de Santa Fe, iniciando una nueva etapa dentro de la administración provincial. Sobre esa incorporación, consideró que representa “una enorme responsabilidad y una nueva oportunidad de seguir trabajando por Santo Tomé y también por Santa Fe desde otro lugar”.

“Lo hago con el mismo espíritu con el que asumí mi banca como concejal: con vocación de servicio, compromiso y la voluntad de aportar todo lo que esté a mi alcance”, señaló.

Finalmente, el dirigente agradeció a los vecinos por la confianza, el acompañamiento y también las críticas recibidas durante sus años como concejal.

“Me llevo de esta etapa mucho más que la experiencia de haber ocupado una banca. Me llevo aprendizajes, amistades, proyectos y, fundamentalmente, la satisfacción de haber podido dedicar una parte importante de mi vida a trabajar por la ciudad en la que vivo y a la que quiero profundamente”, concluyó.