Amplían los cupos para sumarse al Programa Deportivo 2026

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó que se ampliaron los cupos del Programa Deportivo 2026, que ofrece actividades deportivas y recreativas gratuitas en distintos espacios de la ciudad. La propuesta contempla disciplinas para niños, adolescentes y adultos, con diferentes días y horarios.

Los nuevos cupos están disponibles para ajedrez, Escuela de Iniciación Deportiva, gimnasia para adultos, running, skate, talleres recreativos y deportivos, yoga y zumba. Para anotarse es necesario presentar certificado médico en la Dirección de Deportes y Recreación, ubicada en Libertad 1035.

Actividades, días y lugares

En el caso de ajedrez, las clases se distribuyen en cinco espacios: los lunes de 14.30 a 16 en la Biblioteca Rivadavia; martes de 17.30 a 19 en la Vecinal San Martín; miércoles de 18 a 20 en el Centro Madre de Calcuta; jueves de 15 a 16.30 en la Vecinal Sarmiento; y viernes de 15 a 16.30 en la Biblioteca Mariano Moreno.

La Escuela de Iniciación Deportiva funciona en el Camping Municipal. Para niños de 6 a 12 años, las actividades son los martes y jueves de 9 a 10.30 y los sábados de 9 a 10.30. Para adolescentes de 13 a 17 años, se desarrollan los martes y jueves de 16.30 a 18 y los sábados de 10.30 a 12.

Por su parte, gimnasia para adultos se dicta los martes y jueves de 13.30 a 14.30 en la Vecinal 12 de Septiembre y, los mismos días, de 15 a 16 en la Vecinal San Martín.

Las clases de running tienen lugar los martes y jueves de 18.30 a 20 en el Anfiteatro de la Costanera, mientras que skate se desarrolla los miércoles de 10 a 12 y de 14 a 16 en la Pista de Skate.

El Taller Recreativo y Deportivo cuenta con dos sedes: lunes y viernes de 9 a 11 en la Vecinal Villa Luján, y martes y jueves en el mismo horario en el Camping Municipal.

También en el Camping se ofrecen clases de yoga, los lunes y jueves de 8 a 9, y de zumba, los lunes y miércoles de 15.30 a 17. A su vez, zumba cuenta con otra propuesta los sábados de 15 a 16.30 en el Anfiteatro de la Costanera.