Inauguraron el nuevo Centro de Salud de Las Vegas

Por Santotomealdía



El nuevo Centro de Salud “Lisandro de la Torre” de barrio Las Vegas fue inaugurado este martes, con instalaciones renovadas para brindar atención primaria a los vecinos de ese sector de nuestra ciudad. El acto se desarrolló durante la mañana en el efector ubicado en Agustín Delgado al 3500 y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto con autoridades provinciales y municipales, trabajadores de la salud y vecinos.

El edificio cuenta con sala de espera, admisión, consultorios clínicos, odontológico y ginecológico, enfermería y farmacia, además de sanitarios, office, depósito de residuos patológicos y sala de máquinas. También se incorporaron espacios exteriores, juegos infantiles y bicicleteros. Según informó la Provincia, la reconstrucción demandó una inversión superior a los $632 millones.

La apertura del nuevo espacio representa especialmente una mejora en las condiciones de atención para las familias de Las Vegas, uno de los barrios más vulnerables y en crecimiento de la ciudad, y también para los trabajadores y trabajadoras que diariamente sostienen el servicio.

Durante el acto, Pullaro afirmó que el nuevo Centro de Salud “va a dar respuestas a toda la comunidad, a todos los vecinos del barrio”. Por su parte, el intendente Miguel Weiss Ackerley reconoció que “barrio Las Vegas necesitaba esto como necesita tantas otras cosas” y manifestó el compromiso del Municipio de avanzar sobre otras demandas del sector.

Los trabajadores participaron del diseño

Durante la inauguración se conoció además que los propios trabajadores del Centro de Salud participaron en la reformulación del proyecto, aportando su experiencia cotidiana para definir la distribución y características de algunos espacios.

El senador por La Capital, Paco Garibaldi, explicó en diálogo con Nova al Día que el equipo fue consultado sobre sus necesidades y que esos aportes derivaron en modificaciones respecto del diseño original. “Ellos contaron cómo lo necesitan, entonces eso se tomó en cuenta para que la obra se modifique del plano original y sea acorde a las necesidades del lugar”, señaló.

Una larga espera que llegó a su fin

La inauguración también permite cerrar una extensa etapa de provisionalidad para el Centro de Salud de Las Vegas. La obra que había comenzado años atrás quedó paralizada en 2017 y el servicio debió continuar funcionando en el Centro Comunitario de Seguí al 3500, un edificio que no había sido preparado para brindar atención sanitaria.

Lo que inicialmente iba a ser una mudanza por pocos meses terminó prolongándose durante años. En ese período, trabajadores y vecinos protagonizaron distintos reclamos por las condiciones en las que funcionaba el servicio. En enero de 2020, incluso, trabajadores, gremios y habitantes del barrio realizaron un abrazo simbólico para reclamar condiciones dignas de atención y de trabajo.

En septiembre de 2024 se anunció la decisión de retomar la obra y posteriormente se realizó una nueva licitación. Los trabajos implicaron prácticamente la reconstrucción integral del edificio, que presentaba un importante deterioro.

Con su inauguración este martes, Las Vegas vuelve a contar con un espacio específicamente preparado para la atención primaria de la salud, dejando atrás años en los que vecinos y trabajadores debieron adaptarse a las limitaciones de una sede provisoria.