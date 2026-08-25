Fotos para el recuerdo: las imágenes de la ciudad que Veneto recuperó de su archivo familiar

Una serie de fotografías históricas compartidas este martes por Heladería Veneto permite volver por unos instantes a la ciudad de los años 70 y comienzos de los 80. Las imágenes forman parte del archivo familiar de la empresa y, además de reconstruir algunos momentos de su historia, rescatan postales de una ciudad muy diferente a la que conocemos actualmente.

Entre ellas aparecen el puente Carretero y la costa del río Salado en 1971, el antiguo local de la heladería, viviendas y automóviles de la época y hasta la construcción, en 1982, del edificio de Avenida 7 de Marzo e Iriondo, donde sigue funcionando una de las principales sucursales de Veneto.

“Abrimos el archivo familiar y encontramos muchos recuerdos”, señalaron desde la firma al compartir las fotografías. El recorrido comienza precisamente en 1971, con una imagen del antiguo local y su inconfundible cartel vertical con forma de cucurucho.

Otra fotografía permite observar con mayor detalle aquella que, según la propia empresa, fue su primera heladería. La imagen conserva numerosos elementos de época, desde la arquitectura del comercio hasta su antigua cartelería.

El archivo también guarda una postal que trasciende por completo la historia comercial: una antigua diapositiva del puente Carretero y la costa del río Salado, fechada también en 1971. Una escena de dos símbolos inseparables de la identidad de nuestra ciudad, retratados hace 55 años.

Los sabores de entonces y los primeros helados

La publicación también abre una pequeña ventana hacia el interior de aquella primera heladería. Una de las fotografías muestra el equipamiento utilizado y, sobre la pared, el listado de algunos de los sabores más vendidos de la época.

Chocolate, crema chantilly, dulce de leche, crema vainilla, granizado, crema cereza, limón, banana, damasco, ananá, frutilla y crema americana componían aquella oferta que quedó registrada en la fotografía.

La historia familiar también aparece entre los recuerdos. Junto a una imagen de varios niños tomada en 1971, Veneto señala que “muchos de quienes hoy trabajamos en la empresa, éramos niños”, dando cuenta de la continuidad generacional del emprendimiento.

Otra de las postales está fechada en 1978 y muestra una casa de nuestra ciudad, con un automóvil estacionado sobre el terreno. La explicación que acompaña la fotografía revela otro detalle de aquellos comienzos: “En el garage de esta casa fabricamos los primeros helados”.

Una esquina reconocible, todavía en construcción

El recorrido avanza hasta 1982. La imagen de aquel año resulta especialmente llamativa para quienes conocen la ciudad: muestra todavía en plena construcción el edificio de avenida 7 de Marzo e Iriondo.

La estructura de hormigón aparece prácticamente desnuda, muy lejos de la fisonomía que presenta actualmente una de las esquinas más transitadas de la ciudad. En uno de sus locales de planta baja continúa funcionando hoy una de las principales sucursales de Veneto.

Son imágenes pertenecientes a una historia familiar y empresarial, pero que con el paso de las décadas adquirieron también otro valor. En el fondo de esas fotografías quedaron registrados edificios, vehículos, calles y paisajes de nuestra ciudad que hoy forman parte de la memoria colectiva.

Más de medio siglo después, abrir aquel archivo permitió recuperar algo más que los primeros pasos de una heladería nacida en la ciudad: también un pequeño álbum de aquella ciudad que fue cambiando mientras transcurría esa historia.