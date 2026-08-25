Rey Leyes dijo que la reforma de la ley electoral es "positiva" y valoró que se sostenga la boleta única

Por Santotomealdía

El concejal santotomesino y secretario general del Partido Demócrata Progresista (PDP) a nivel provincial, Guillermo Rey Leyes, consideró “positiva” la reforma de la ley electoral que esta semana podría recibir sanción definitiva en la Legislatura de Santa Fe y destacó especialmente que se mantenga el sistema de boleta única. Si bien la nueva normativa plantea cambios que deberán ser evaluados en la práctica, sostuvo que será fundamental explicar su funcionamiento a la ciudadanía de cara a las elecciones de 2027.

En diálogo con Nova al Día, Rey Leyes se refirió al proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que podría ser tratado este jueves en el Senado. “Hay cuestiones que son positivas a resaltar”, afirmó el concejal, quien destacó que la discusión forma parte de un nuevo escenario institucional generado a partir de la reforma de la Constitución provincial.

Entre los aspectos que valoró especialmente se encuentra la continuidad del sistema de boleta única, una herramienta que, según planteó, ha funcionado de manera positiva en Santa Fe. “Yo celebro que se siga manteniendo el sistema de boleta única”, sostuvo en su visita al estudio de FM Nova 97.5.

Rey Leyes también destacó que el nuevo esquema electoral permitirá que los ciudadanos puedan elegir de manera diferenciada entre las distintas categorías, sin quedar obligados a votar a todos los candidatos de un mismo espacio político. De esta manera, un elector podrá optar por un candidato a gobernador y, al mismo tiempo, elegir una lista de diputados de otra fuerza.

El dirigente explicó además que, en las elecciones primarias, los distintos espacios políticos podrán presentar más de una composición para la fórmula de gobernador y vicegobernador. Luego, en las elecciones generales, cada espacio llegará con la fórmula que haya resultado ganadora de su interna.

Para Rey Leyes, esta posibilidad puede aportar una mayor amplitud a la competencia electoral, aunque también implica un desafío para los partidos y para las autoridades encargadas de explicar el sistema. “Va a haber que instruir mucho a la ciudadanía, al electorado, para que sepa que tiene esa opción”, advirtió.

En ese sentido, consideró que la verdadera evaluación de la reforma llegará cuando el nuevo esquema se ponga en práctica. “El gran desafío es ver cómo se implementa o cómo se aplica el año que viene en las próximas elecciones, porque esto ya está”, señaló.

El concejal también puso el foco en otro aspecto que considera central para el próximo proceso electoral: la participación ciudadana. Según sostuvo, los niveles de concurrencia a las urnas representan un llamado de atención para todo el arco político.

“Hoy tenemos un electorado que no supera muchas veces el 50% al acercarse ante un proceso electivo a sufragar, y eso la verdad que es un llamado de atención para todo el arco político”, afirmó.

Para Rey Leyes, recuperar el interés de los ciudadanos por la política requiere algo más que modificar las reglas electorales. “Seguramente se puede resolver con más y mejor política y, sobre todo, no solamente en el proceso electivo, sino que después los políticos que estemos en funciones hagamos bien las cosas, pensemos más en el bien común y no tanto en el propio beneficio”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente consideró importante lograr la sanción definitiva de la ley electoral para consolidar un escenario acorde a las disposiciones emanadas por la nueva Constitución Provincial, reformada el año pasado. En ese sentido, destacó como un gran avance de la Carta Magna el reparto de la totalidad de las bancas de la Cámara de Diputados mediante el sistema D'Hondt, que "hace que las mayorías y las minorías tengan las mismas posibilidades".

Su nuevo rol en el PDP

La entrevista también estuvo marcada por la reciente designación de Rey Leyes como secretario general del Partido Demócrata Progresista a nivel provincial, cargo que asumió tras el fallecimiento de Gabriel Real.

El concejal explicó que aceptó la responsabilidad luego de que distintos dirigentes partidarios se lo solicitaran y remarcó que se trata de un desafío que le demandará “redoblar esfuerzos, de tiempo, de presencia, de escucha y de resolver problemas”.

En su nueva función, adelantó que buscará fortalecer la presencia territorial del PDP y el vínculo con concejales y presidentes comunales del espacio. En ese marco, también confirmó que mantendrá una reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro para plantearle distintas inquietudes de los representantes partidarios en la provincia.