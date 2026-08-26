Los jubilados municipales ya tienen su espacio formal de representación en ASTEOM

Por Santotomealdía



Los jubilados y jubiladas municipales de nuestra ciudad constituyeron este miércoles formalmente su Comisión de Jubilados dentro de ASTEOM, un espacio que por primera vez les permitirá contar con una representación institucional propia para canalizar sus reclamos e intervenir ante distintos ámbitos en cuestiones de interés para el sector.

Durante la asamblea realizada este miércoles 26 de agosto fueron elegidas las autoridades que conducirán la comisión durante los próximos dos años. Osvaldo Cruz fue designado presidente, mientras que Noemí Obino ocupará la Secretaría. Como vocales titulares fueron elegidos Claudia Meinardi, Horacio Merlo y Mario Torres, y como vocal suplente, Vilma Eberhardt.

Además, la comisión contará como asesores con Estela Villaseñor, Daniel Romagnoli y Liliana Gentile.

Un proceso que comenzó hace más de un año

La conformación formal del espacio representa la culminación de un proceso que tomó impulso a mediados del año pasado, cuando un grupo de jubilados municipales comenzó a reunirse ante la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y distintos reclamos previsionales.

A partir de aquellos primeros encuentros, el grupo fue ampliando su organización y participando de diferentes gestiones y acciones vinculadas con los intereses del sector pasivo. Entre otros temas, planteó reclamos por el traslado de los aumentos paritarios a los jubilados, el aporte solidario a la Caja de Jubilaciones y las condiciones de cobertura de IAPOS.

Paralelamente, los referentes comenzaron a trabajar en la creación de un ámbito institucional dentro de ASTEOM. Durante los últimos meses avanzaron en la elaboración y aprobación del reglamento que permitió finalmente constituir la Comisión de Jubilados y elegir a sus primeras autoridades.

Desde el flamante espacio remarcaron que, aunque el impulso reciente surgió de un grupo de pasivos, la iniciativa de contar con una representación de estas características había sido planteada por otros jubilados municipales años atrás, por lo que consideraron el resultado alcanzado como un logro colectivo.

Integrantes de la primera Comisión de Jubilados de ASTEOM, constituida este miércoles.

“Una voz oficial que los represente”

Según destacaron luego de la asamblea, es la primera vez en la historia institucional de ASTEOM que se constituye formalmente un ámbito de estas características, en el que los jubilados y jubiladas municipales podrán expresarse y contar con “una voz oficial que los represente en distintos ámbitos de interés del sector”.

Tras resultar electo, Osvaldo Cruz agradeció a sus pares por la confianza depositada y asumió el compromiso de realizar todos los esfuerzos a su alcance “en defensa de los derechos de los jubilados y jubiladas municipales”.

De esta manera, el proceso iniciado hace más de un año abre una nueva etapa: los jubilados municipales cuentan desde ahora con una representación formal dentro de la estructura gremial, desde la cual buscarán continuar los reclamos y gestiones vinculados con sus haberes y derechos previsionales.