Otra balacera en Adelina Centro: investigan si tiene relación con el ataque del sábado

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta atacaron a balazos el frente de una vivienda de barrio Adelina Centro durante la noche del sábado y la Policía de Investigaciones (PDI) intenta determinar si el episodio tiene alguna relación con el ataque que horas antes sufrió Daniel Ortega, un joven de 27 años que permanece internado en grave estado tras recibir dos disparos.

El nuevo hecho ocurrió alrededor de las 23.15 en una vivienda ubicada en Roverano al 2800. Según denunció el propietario, de 25 años, dos hombres llegaron hasta el domicilio a bordo de una motocicleta, extrajeron un arma de fuego y efectuaron varios disparos contra el inmueble.

El ataque no dejó personas heridas, aunque los proyectiles impactaron contra el frente de la vivienda y provocaron daños materiales. El denunciante manifestó que escuchó aproximadamente media docena de detonaciones y señaló que, tras efectuar los disparos, los agresores escaparon rápidamente del lugar.

De acuerdo con su relato, algunos vecinos también observaron a dos personas a bordo de una motocicleta durante el ataque. El propietario consideró que se trató de una maniobra de amedrentamiento.

Tras recibir el aviso a través de la central de emergencias 911, efectivos de Orden Público de la Subcomisaría 13ª se dirigieron hasta el domicilio y constataron los impactos de arma de fuego. Además, comenzaron a identificar a posibles testigos y a relevar la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones.

La investigación apunta ahora a determinar si alguno de esos dispositivos registró a los atacantes antes, durante o después de la balacera. Las imágenes que puedan resultar de interés serán secuestradas para su posterior análisis, mientras que también se realizarán los peritajes criminalísticos correspondientes.

El ataque a Daniel Ortega

El episodio ocurrido en Roverano al 2800 tuvo lugar pocas horas después del ataque a balazos contra Daniel Ortega, registrado alrededor de las 18 en Adelina Centro.

El joven, de 27 años, recibió dos impactos de arma de fuego, uno en el abdomen y otro en el cráneo, y fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen. Allí debió ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.

Ante la cercanía temporal y geográfica de ambos episodios, los investigadores de Homicidios de la PDI trabajan para establecer si existe algún vínculo entre el intento de homicidio de Ortega y el ataque contra la vivienda.

Por el momento, no hay elementos que permitan confirmar que ambos hechos estén relacionados, por lo que esa posibilidad forma parte de las hipótesis que deberán ser corroboradas o descartadas durante la investigación.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se encontraba de turno. El funcionario judicial ordenó entrevistar a posibles testigos, relevar las cámaras de seguridad de la zona y realizar las tareas periciales correspondientes.

El hecho fue calificado provisoriamente como abuso de arma de fuego y, hasta el momento, no se informaron detenciones. La investigación continúa para identificar a los responsables y establecer el motivo del ataque.