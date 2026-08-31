Granja Tres Arroyos suspendió la actividad de una planta y crece el temor por un cierre

La empresa avícola Granja Tres Arroyos suspendió desde este lunes y “hasta nuevo aviso” la actividad productiva de su planta de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. La compañía atribuyó la medida a problemas vinculados con el suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas, mientras crece la preocupación entre los trabajadores por un eventual cierre definitivo.

La firma comunicó formalmente la interrupción de las operaciones en el establecimiento a partir del 31 de agosto de 2026, aunque no estableció una fecha para su eventual reanudación. En una comunicación interna, la dirección de la empresa señaló que la decisión responde a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.

La situación generó preocupación entre los empleados de la planta, quienes temen que la suspensión se transforme en un cierre permanente. Según informó Infobae, ese temor se relaciona, entre otros factores, con el retiro de maquinaria concesionada y el vaciamiento de oficinas por parte de integrantes del directorio.

La paralización de la planta de Capitán Sarmiento se produce en medio de un escenario de fuerte deterioro de la actividad de Granja Tres Arroyos, que durante los últimos meses acumuló suspensiones, despidos y cierres en distintos establecimientos de su estructura productiva.

A comienzos de agosto, la empresa comunicó el despido de más de 250 trabajadores de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay. En ese caso, la compañía vinculó la decisión con la caída de la actividad provocada por la gripe aviar.

Durante este año también se había dispuesto la paralización durante un mes de la planta Avex, en Río Cuarto, Córdoba, mientras que en la planta Pinazo, de Pilar, se suspendió a todo el personal. En otras instalaciones, como Wade I, la producción se redujo de manera significativa, mientras que en Wade II se registraron interrupciones vinculadas con conflictos salariales y bloqueos.

La empresa ya había cerrado anteriormente la planta de Tristán Suárez, donde unos 200 trabajadores quedaron desvinculados, y la planta Becar, en Concepción del Uruguay. En este último caso, alrededor de 270 empleados fueron trasladados a La China, ubicada en la misma ciudad.

Una empresa con una fuerte deuda

El complejo escenario productivo se suma a la delicada situación financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos. La compañía acumula un pasivo de aproximadamente 350,9 millones de dólares y mantiene negociaciones con sus acreedores para avanzar en una reestructuración de su deuda.

La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la posibilidad de desprenderse de al menos cinco activos considerados no estratégicos.

La empresa había ingresado a fines de 2024 en un procedimiento preventivo de crisis, a partir del cual profundizó distintas medidas de reducción de costos, entre ellas un programa de retiros voluntarios. En paralelo, comenzó a afrontar sus obligaciones financieras de manera escalonada y mediante pagos en cuotas.

En ese contexto, la suspensión de la planta de Capitán Sarmiento vuelve a poner el foco sobre la situación de la principal empresa avícola del país y abre un nuevo interrogante sobre el futuro laboral de sus trabajadores.