Piden garantizar la continuidad del EICo y cubrir los cargos profesionales vacantes

Por Santotomealdía



Un pedido para garantizar la continuidad del Equipo Interdisciplinario Comunitario (EICo) fue presentado ante el Municipio, luego de una serie de cambios en su integración profesional que generaron preocupación por el futuro del histórico dispositivo. Entre otros puntos, se solicita cubrir los cargos vacantes, preservar la gratuidad de sus servicios y evitar una reducción de su capacidad operativa.

El planteo fue formalizado por Daniela Qüesta mediante una nota dirigida al intendente Miguel Weiss Ackerley. Allí señala que la reciente jubilación de la coordinadora se suma a la jubilación anterior de una terapista ocupacional, el traslado de la fonoaudióloga y la adscripción de una psicopedagoga, sin que esos espacios profesionales hayan sido cubiertos.

Frente a esta situación, Qüesta advirtió sobre la posibilidad de que el Equipo atraviese “un proceso progresivo de vaciamiento que pueda concluir en su desarticulación o desmantelamiento”.

El EICo fue creado en 1982 y desde hace más de cuatro décadas trabaja con el sistema educativo y con familias ante dificultades de aprendizaje y problemáticas psicológicas, psicopedagógicas, fonoaudiológicas y sociales. Su funcionamiento contempla además la articulación con instituciones educativas, sanitarias y comunitarias.

La presentación solicita al Ejecutivo que se garantice la continuidad del Equipo y se evite su cierre, desmantelamiento o reducción operativa. También plantea preservar el carácter público y gratuito de los servicios y cubrir los cargos profesionales que quedaron o puedan quedar vacantes, con el objetivo de sostener su conformación interdisciplinaria y capacidad de atención.

Otro de los puntos reclama que el Municipio informe públicamente las decisiones que adopte respecto de la continuidad y futura integración profesional del EICo, así como las medidas previstas para asegurar la atención de niñas, niños y familias.

La nota sostiene que una eventual reorganización debería ser comunicada a la comunidad y preservar la gratuidad, las funciones esenciales, las capacidades profesionales y los niveles de atención del dispositivo.

La situación de las políticas de género

La presentación extiende la preocupación a otros dispositivos municipales de promoción y protección de derechos. Qüesta menciona lo que define como “el desmantelamiento del Equipo de Género” y la suspensión o interrupción de ayudas económicas directas destinadas a personas y familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

En ese sentido, entre los ocho puntos presentados solicita restablecer o fortalecer un dispositivo municipal especializado en políticas de género, con personal y recursos para desarrollar tareas de prevención, orientación, asistencia y articulación institucional. También pide difundir los mecanismos actualmente disponibles para atender situaciones de violencia o vulnerabilidad por motivos de género y mantener herramientas de asistencia económica directa cuando sean necesarias.

Finalmente, Qüesta sostuvo que el debilitamiento de estos dispositivos “puede significar una reducción concreta de las capacidades municipales para prevenir vulneraciones y acompañar a niñas, niños, mujeres y familias de nuestra ciudad”, y pidió al Ejecutivo que las solicitudes sean evaluadas teniendo en cuenta la importancia de estos espacios para la comunidad.