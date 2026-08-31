Provinciales — 31.08.2026 —
Cuándo cobran los empleados estatales: el cronograma completo
El Gobierno provincial estableció las fechas de pago, que irán del 1° al 7 de septiembre. El cronograma incluye el aumento salarial del 3,8% acumulado y el mínimo garantizado de $100.000.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto para los trabajadores estatales, que comenzará el martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 7.
La liquidación incluye el incremento salarial acordado en paritarias, que para agosto representa una suba acumulada del 3,8% respecto de los haberes de junio, producto del aumento del 2% aplicado en julio y del 1,8% correspondiente a agosto. Además, se aplicará el mínimo garantizado de $100.000, también calculado en relación con el sueldo de junio.
El cronograma establecido por el Ministerio de Economía provincial quedó organizado de la siguiente manera:
Martes 1 de septiembre
- Escalafón Policial y Penitenciario.
- Pasivos con un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.
Miércoles 2 de septiembre
- Activos con un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.
- Docentes de Escuelas Privadas Transferidas correspondientes al 1° y 2° Convenio.
Jueves 3 de septiembre
- Resto de los activos con un monto de bolsillo superior a $1.510.000.
- Docentes de Escuelas Privadas Históricas.
Viernes 4 de septiembre
- Resto de los pasivos con un monto de bolsillo superior a $1.510.000.
Lunes 7 de septiembre
- Autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Tribunal de Cuentas (TCP) y de los poderes Legislativo y Ejecutivo.