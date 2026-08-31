Cuándo cobran los empleados estatales: el cronograma completo

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto para los trabajadores estatales, que comenzará el martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 7.

La liquidación incluye el incremento salarial acordado en paritarias, que para agosto representa una suba acumulada del 3,8% respecto de los haberes de junio, producto del aumento del 2% aplicado en julio y del 1,8% correspondiente a agosto. Además, se aplicará el mínimo garantizado de $100.000, también calculado en relación con el sueldo de junio.

El cronograma establecido por el Ministerio de Economía provincial quedó organizado de la siguiente manera:

Martes 1 de septiembre

Escalafón Policial y Penitenciario.

Pasivos con un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.

Miércoles 2 de septiembre

Activos con un monto de bolsillo de hasta $1.510.000 .

. Docentes de Escuelas Privadas Transferidas correspondientes al 1° y 2° Convenio.

Jueves 3 de septiembre

Resto de los activos con un monto de bolsillo superior a $1.510.000 .

. Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Viernes 4 de septiembre

Resto de los pasivos con un monto de bolsillo superior a $1.510.000.

Lunes 7 de septiembre