Lunes 31 de agosto de 2026

Provinciales — 31.08.2026 —

Cuándo cobran los empleados estatales: el cronograma completo

El Gobierno provincial estableció las fechas de pago, que irán del 1° al 7 de septiembre. El cronograma incluye el aumento salarial del 3,8% acumulado y el mínimo garantizado de $100.000.

El Gobierno de Santa Fe confirmó cuándo cobrarán los estatales los sueldos de agosto.
El Gobierno de Santa Fe confirmó cuándo cobrarán los estatales los sueldos de agosto.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a agosto para los trabajadores estatales, que comenzará el martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 7.

La liquidación incluye el incremento salarial acordado en paritarias, que para agosto representa una suba acumulada del 3,8% respecto de los haberes de junio, producto del aumento del 2% aplicado en julio y del 1,8% correspondiente a agosto. Además, se aplicará el mínimo garantizado de $100.000, también calculado en relación con el sueldo de junio.

El cronograma establecido por el Ministerio de Economía provincial quedó organizado de la siguiente manera:

Martes 1 de septiembre

  • Escalafón Policial y Penitenciario.
  • Pasivos con un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.

Miércoles 2 de septiembre

  • Activos con un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas correspondientes al 1° y 2° Convenio.

Jueves 3 de septiembre

  • Resto de los activos con un monto de bolsillo superior a $1.510.000.
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Viernes 4 de septiembre

  • Resto de los pasivos con un monto de bolsillo superior a $1.510.000.

Lunes 7 de septiembre

  • Autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Tribunal de Cuentas (TCP) y de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
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