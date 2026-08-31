Fuerte choque sobre el rulo de CILSA: seis personas resultaron heridas y un conductor quedó atrapado

Un fuerte choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un Fiat Cronos dejó seis personas heridas durante la noche en el rulo de CILSA, en la ciudad de Santa Fe. El siniestro ocurrió sobre avenida de Circunvalación, a la altura del puente sobre calle Intendente Irigoyen.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil, un hombre de 52 años, quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por Bomberos mediante la utilización de herramientas hidráulicas. Los heridos recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladados al hospital José María Cullen.

En la Volkswagen Amarok viajaban un hombre de 36 años y una mujer de 33. Cuando llegaron los equipos de emergencia, ambos se encontraban fuera del vehículo y la mujer presentaba politraumatismos en distintas partes del cuerpo.

El Fiat Cronos, en tanto, era ocupado por cinco personas. Cuatro de ellas se encontraban fuera del automóvil y presentaban distintos politraumatismos, mientras que el conductor permanecía atrapado y no podía abandonar el habitáculo por sus propios medios.

Rescate con herramientas hidráulicas

Ante esa situación, los bomberos iniciaron las tareas para extraer al hombre de 52 años. Fue necesario utilizar herramientas hidráulicas para poder liberarlo, además de colocarle un cuello cervical y emplear una tabla espinal durante la maniobra.

Mientras se desarrollaba el rescate, el personal también realizó tareas preventivas ante un eventual incendio y procedió al corte de la energía eléctrica de los vehículos involucrados.

Poco después arribaron dos unidades sanitarias del 107 SIES y una ambulancia de Trasmed. Los profesionales evaluaron y asistieron a las personas lesionadas y posteriormente dispusieron su traslado al hospital José María Cullen para una evaluación médica.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando. Una vez concluidas las tareas de rescate, asistencia y prevención, los vehículos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El operativo finalizó alrededor de las 00.10, mientras se procuraban establecer las circunstancias en las que se produjo el fuerte choque.