Detuvieron a tres personas por robar cables en distintos sectores de la ciudad

Tres personas fueron aprehendidas en las últimas horas en distintos procedimientos realizados en nuestra ciudad por robos de cableado eléctrico. En uno de los casos, dos hombres fueron interceptados mientras escapaban con cables que acababan de sustraer de una finca ubicada en la zona de la Ruta Nacional 19. En el otro, un tercer sospechoso fue detenido en inmediaciones de Alberdi al 2800, con cableado dentro de una mochila.

El primero de los procedimientos se produjo durante la noche, luego de un aviso recibido por la Central 911 sobre la sustracción de cables del tendido eléctrico de una finca en inmediaciones de la Ruta Nacional 19.

Al llegar al lugar, los agentes del Comando Radioeléctrico fueron alertados por la víctima, quien se desplazaba en motocicleta y señaló a dos hombres que escapaban a pie luego de sustraer el cableado.

Los efectivos iniciaron un patrullaje por la zona y lograron interceptar a ambos sospechosos a la altura del kilómetro 3 de la Ruta Nacional 19. Al momento de ser alcanzados, llevaban consigo parte de los elementos sustraídos.

Como resultado del procedimiento, la Policía recuperó unos 20 metros de cable trifásico negro, correspondiente a una bajada de luz, y otros 20 metros de cable subterráneo negro perteneciente al tendido domiciliario.

Los dos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 12ª, donde fueron examinados por personal médico y no presentaron lesiones. Posteriormente, el cableado fue reconocido por su propietario y restituido mediante el acta correspondiente.

El segundo procedimiento ocurrió durante la tarde, en inmediaciones de Alberdi al 2800, también a partir de una denuncia por la sustracción de cableado.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, no encontraron inicialmente al sospechoso, por lo que realizaron un patrullaje por los alrededores. A pocos metros, observaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante y que llevaba una mochila.

Durante la verificación del bolso, los agentes encontraron un rollo de cable y otro tramo de aproximadamente 2,20 metros. Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a sede policial.

Los tres involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía y la Defensoría de turno. Los dos primeros fueron puestos a disposición de las autoridades por el delito de robo, mientras que el tercero quedó involucrado en una causa por tentativa de robo.