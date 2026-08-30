Caputo viaja a Estados Unidos para una cumbre del G-20 y se reunirá con Bessent

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante una cumbre de funcionarios de Finanzas y autoridades de bancos centrales de los países del G-20 que se desarrollará entre lunes y martes en Asheville, Carolina del Norte.

El encuentro volverá a reunir a dos figuras centrales de la relación económica entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump. Además, en la cumbre participará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y existe la posibilidad de que mantenga una reunión con Caputo.

La reunión en Asheville será preparatoria para la cumbre de mandatarios del G-20 prevista para el 14 y 15 de diciembre en el Trump National Doral Miami, de la que participará Milei.

Bessent tendrá un rol central como anfitrión del encuentro. El secretario del Tesoro estadounidense fue además una figura clave en el apoyo financiero otorgado por Estados Unidos a la Argentina durante 2025, mediante un esquema por US$20.000 millones instrumentado a través de un swap.

Caputo, por su parte, llegará acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Caputo expondrá sobre la economía argentina

Durante las jornadas, el ministro participará de distintas sesiones del G-20 vinculadas con la evolución de la economía mundial, la deuda soberana, los desequilibrios globales, la educación financiera y el fraude.

Además, Caputo será uno de los principales oradores y expondrá sobre las medidas implementadas por el Gobierno argentino para alcanzar estabilidad macroeconómica y generar condiciones para un crecimiento sostenido, según adelantaron desde el Ministerio de Economía.

La reunión se producirá en un escenario internacional atravesado por la guerra en Medio Oriente y sus consecuencias sobre los mercados energéticos, particularmente por las dificultades en el estrecho de Ormuz y el aumento de los precios de la energía.

Un posible encuentro con Georgieva

La presencia de Kristalina Georgieva abre también la posibilidad de una nueva reunión con el ministro argentino. Ambos mantuvieron diferentes encuentros durante los últimos meses y recientemente coincidieron durante la visita de la titular del FMI a la Argentina.

El eventual contacto se produciría después de que el Gobierno cumpliera durante julio la meta de acumulación de reservas internacionales netas acordada con el FMI, uno de los compromisos centrales del programa firmado en abril de 2025.

De esta manera, la agenda de Caputo en Estados Unidos tendrá como principal punto la reunión con Bessent, mientras permanece abierta la posibilidad de un nuevo encuentro con la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional.