Irán llamó a los países musulmanes a unirse contra EEUU e Israel: “Son el verdadero enemigo”

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, llamó este domingo a los países musulmanes a dejar de lado sus diferencias y mantenerse unidos frente a Estados Unidos e Israel, a los que identificó como el “verdadero enemigo”. El pronunciamiento se conoció cuando se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Medio Oriente.

“La solución a los problemas de la Umma reside en la unidad de palabra, la amistad y la cooperación en el camino del bien”, sostuvo Jameneí en un mensaje escrito difundido a través de su sitio oficial. En ese marco, pidió a los dirigentes de la región “reconocer al verdadero enemigo, comprender su plan y combatirlo”.

El líder iraní sostuvo que Estados Unidos e Israel deben ser considerados adversarios de todos los países musulmanes y no solamente de Irán. Al mismo tiempo, advirtió contra las acciones que puedan profundizar las diferencias dentro de la comunidad islámica.

Jameneí afirmó que quien provoque divisiones o conflictos entre los musulmanes, independientemente de su cargo o de sus intenciones, “habrá servido a los objetivos de los enemigos del islam”.

Un mensaje a seis meses de la guerra

El pronunciamiento se produjo seis meses después del comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, iniciada el 28 de febrero. En respuesta a esos ataques, Teherán lanzó ofensivas contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en países aliados de Washington.

Según la información difundida, los ataques iraníes alcanzaron instalaciones en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Catar y Bahrein.

El llamado a la unidad también estuvo dirigido hacia el interior de Irán. Jameneí pidió evitar conflictos entre la población y sostuvo que no debe permitirse que surjan divergencias que afecten la cohesión social.

En materia económica, además, planteó avanzar progresivamente hacia la desdolarización de la economía iraní y el fortalecimiento de la producción nacional, en un escenario marcado por el bloqueo naval estadounidense y las sanciones internacionales.

La ausencia pública de Jameneí

El mensaje vuelve a poner el foco sobre la situación del líder supremo, quien no ha vuelto a aparecer públicamente desde que sucedió a su padre, Alí Jameneí, asesinado el 28 de febrero, durante el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí.

Desde entonces, las autoridades iraníes tampoco difundieron imágenes recientes ni nuevas grabaciones de su voz. Pese a esa ausencia pública, Mojtaba Jameneí conserva la última palabra sobre las principales decisiones políticas de Irán, y el mensaje difundido este domingo marca una nueva definición de Teherán frente a Estados Unidos, Israel y el escenario regional.