Los Leones vencieron a Países Bajos y se quedaron con el bronce en el Mundial

Los Leones derrotaron este domingo 2-1 a Países Bajos y conquistaron la medalla de bronce en el Mundial de hockey masculino. El seleccionado argentino se impuso ante el vigente campeón olímpico gracias a los goles de Tomás Domene y Matías Rey y volvió a subirse a un podio mundialista después de 12 años.

La definición llegó de manera agónica: con menos de dos minutos por jugar y el encuentro igualado 1-1, Matías Rey aprovechó un rebote después de un córner corto y convirtió el gol que aseguró el bronce para Argentina. De esta manera, Los Leones consiguieron la segunda medalla mundialista de su historia, luego del tercer puesto alcanzado en La Haya 2014.

El encuentro comenzó con Países Bajos ejerciendo mayor presión, mientras Argentina logró sostener el empate durante los primeros dos cuartos. Los primeros 30 minutos terminaron sin goles.

La historia comenzó a cambiar en el tercer cuarto. A los 11 minutos, Tomás Domene abrió el marcador al desviar un gran pase de Facundo Zárate y puso a Los Leones 1-0 arriba.

Argentina llegó con ventaja al último cuarto y poco después los neerlandeses quedaron con un jugador menos durante diez minutos. Sin embargo, Países Bajos consiguió el empate por intermedio de Floris Middendorp, quien desvió la pelota en un córner corto.

El partido entró entonces en sus minutos decisivos. Países Bajos llegó a convertir otro tanto, pero el gol fue anulado por una jugada peligrosa, manteniendo el marcador igualado.

Cuando todo parecía encaminarse hacia la definición por penales australianos, apareció Matías Rey, de 41 años, para aprovechar el rebote de un córner corto y establecer el 2-1 definitivo.

Países Bajos todavía tuvo una última posibilidad mediante un córner corto cuando quedaban apenas cuatro segundos, pero Argentina consiguió sostener la ventaja y desató el festejo.

Así, Los Leones cerraron el Mundial con una medalla de bronce y volvieron al podio después de 12 años, logrando por segunda vez en la historia ubicarse entre los tres mejores seleccionados de una Copa del Mundo.