Sociedad — 30.08.2026 —
Septiembre tendrá nueve jornadas de Eco Canje en distintos puntos de la ciudad
El programa tendrá actividades los martes y viernes, con nueve jornadas distribuidas en distintos sectores de la ciudad. Los vecinos podrán acercar materiales reciclables y recibir a cambio plantines o semillas.
Por Santotomealdía
La Municipalidad dio a conocer el cronograma de Eco Canje correspondiente al mes de septiembre, que contempla nueve jornadas en distintos puntos de nuestra ciudad. La primera actividad será este martes 1, de 15 a 17, en el SUM Libertad, ubicado en Cibils y Almaraz.
A lo largo del mes, la propuesta se desarrollará los martes por la tarde y los viernes por la mañana, recorriendo vecinales, plazas y otras instituciones y espacios de la ciudad. Quienes participen podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas.
De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, las jornadas serán las siguientes:
- Martes 1 de septiembre, de 15 a 17, en el SUM Libertad (Cibils y Almaraz).
- Viernes 4 de septiembre, de 9 a 11, en la Vecinal Adelina Oeste (Pje. Leiva 4853).
- Martes 8 de septiembre, de 15 a 17, en Plaza Aldo Tessio (Balcarce y Mitre).
- Viernes 11 de septiembre, de 9 a 11, en Plaza San Martín (Entre Ríos y Gaboto).
- Martes 15 de septiembre, de 15 a 17, en Bomberos Voluntarios (Richieri 3142).
- Viernes 18 de septiembre, de 9 a 11, en Plaza de la Paz (Uruguay e Iriondo).
- Martes 22 de septiembre, de 15 a 17, en Plaza Belgrano (Gaboto 1750).
- Viernes 25 de septiembre, de 9 a 11, en el Camping Municipal (Libertad 1072).
- Martes 29 de septiembre, de 15 a 17, en Plaza Los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero).
Como ocurre habitualmente en el programa, se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado, este último en botellas plásticas de hasta dos litros.
Los materiales deben ser entregados limpios, secos y separados por tipo para facilitar su posterior clasificación y reciclado. En caso de que las jornadas previstas en espacios abiertos se vean afectadas por lluvia, las actividades serán suspendidas.
Para consultas o mayor información, los vecinos pueden comunicarse al 342 546 2862.