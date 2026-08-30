Septiembre tendrá nueve jornadas de Eco Canje en distintos puntos de la ciudad.

Por Santotomealdía



La Municipalidad dio a conocer el cronograma de Eco Canje correspondiente al mes de septiembre, que contempla nueve jornadas en distintos puntos de nuestra ciudad. La primera actividad será este martes 1, de 15 a 17, en el SUM Libertad, ubicado en Cibils y Almaraz.

A lo largo del mes, la propuesta se desarrollará los martes por la tarde y los viernes por la mañana, recorriendo vecinales, plazas y otras instituciones y espacios de la ciudad. Quienes participen podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, las jornadas serán las siguientes:

Martes 1 de septiembre , de 15 a 17 , en el SUM Libertad (Cibils y Almaraz).

, de , en el (Cibils y Almaraz). Viernes 4 de septiembre , de 9 a 11 , en la Vecinal Adelina Oeste (Pje. Leiva 4853).

, de , en la (Pje. Leiva 4853). Martes 8 de septiembre , de 15 a 17 , en Plaza Aldo Tessio (Balcarce y Mitre).

, de , en (Balcarce y Mitre). Viernes 11 de septiembre , de 9 a 11 , en Plaza San Martín (Entre Ríos y Gaboto).

, de , en (Entre Ríos y Gaboto). Martes 15 de septiembre , de 15 a 17 , en Bomberos Voluntarios (Richieri 3142).

, de , en (Richieri 3142). Viernes 18 de septiembre , de 9 a 11 , en Plaza de la Paz (Uruguay e Iriondo).

, de , en (Uruguay e Iriondo). Martes 22 de septiembre , de 15 a 17 , en Plaza Belgrano (Gaboto 1750).

, de , en (Gaboto 1750). Viernes 25 de septiembre , de 9 a 11 , en el Camping Municipal (Libertad 1072).

, de , en el (Libertad 1072). Martes 29 de septiembre, de 15 a 17, en Plaza Los Regadores (Lisandro de la Torre y 3 de Febrero).

Como ocurre habitualmente en el programa, se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado, este último en botellas plásticas de hasta dos litros.

Los materiales deben ser entregados limpios, secos y separados por tipo para facilitar su posterior clasificación y reciclado. En caso de que las jornadas previstas en espacios abiertos se vean afectadas por lluvia, las actividades serán suspendidas.

Para consultas o mayor información, los vecinos pueden comunicarse al 342 546 2862.