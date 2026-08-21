Diputados dio media sanción al nuevo Código Electoral de Santa Fe

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción al nuevo Código Electoral provincial, en una sesión en la que el oficialismo consiguió reunir los votos necesarios junto a sectores de la oposición. La iniciativa busca concentrar en una única norma las reglas que regirán los procesos electorales de la provincia y comenzaría a aplicarse a partir de las elecciones de 2027.

El proyecto fue aprobado con el acompañamiento de Unidos para Cambiar Santa Fe, sectores del justicialismo, Somos Vida —el espacio que conduce Amalia Granata— y otros bloques minoritarios. En contra se pronunciaron los bloques Frente Amplio por la Soberanía e Inspirar.

La reforma responde además al mandato establecido por la Constitución de Santa Fe reformada en 2025, que contempla la creación de un nuevo Código Electoral para la provincia.

Uno de los principales puntos de la discusión fue la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El texto aprobado mantiene este sistema, pero establece un piso del 1% de los votos para que las listas puedan avanzar hacia las elecciones generales.

Para las elecciones generales, en tanto, se establece un piso del 4% para acceder a bancas mediante el sistema D'Hondt. Los porcentajes fueron uno de los aspectos que más debate generaron durante el tratamiento legislativo, ya que los distintos proyectos analizados proponían alternativas que iban desde la eliminación de los umbrales hasta pisos superiores al 5%.

Cambios en las fórmulas para gobernador y vice

Uno de los cambios más novedosos del nuevo Código Electoral está relacionado con las candidaturas a gobernador y vicegobernador.

El proyecto permite que un mismo candidato a gobernador pueda competir en las PASO acompañado por hasta tres candidatos a vicegobernador, dentro de una misma agrupación política. Sin embargo, los votos obtenidos por cada uno de los binomios no se acumularán entre sí.

Esta modificación fue uno de los puntos que generó mayores discusiones durante la elaboración del dictamen y estuvo vinculada a una propuesta impulsada por el Socialismo dentro de Unidos, que provocó diferencias con otros sectores de la coalición, especialmente el PRO.

Cómo quedará la Boleta Única

Otro de los ejes centrales de la reforma es el sistema de Boleta Única de Papel.

En las PASO se mantendrá el esquema actual de cinco boletas, una por cada categoría electoral. Para las elecciones generales, en cambio, el proyecto establece tres boletas.

Una de ellas incluirá las categorías de gobernador y diputados; otra reunirá intendente y concejales; mientras que la tercera estará destinada a senadores.

El proyecto ahora pasa al Senado

La reforma electoral comenzó a debatirse a partir de distintas iniciativas presentadas por los bloques de la Legislatura. Durante el proceso llegaron a analizarse ocho proyectos diferentes, con propuestas diversas sobre el funcionamiento del sistema electoral santafesino.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado provincial, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley.

Según trascendió, la Cámara alta tiene previsto abordar la iniciativa el jueves 27 de agosto y el oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobar el mismo texto que salió de Diputados. Si no aparecen modificaciones de último momento, Santa Fe tendría nuevo Código Electoral la próxima semana, con vigencia para las elecciones de 2027.