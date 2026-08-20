Policiales — 20.08.2026 —
Detuvieron a un hombre tras merodear por techos y saltar tapiales de distintas viviendas
Un joven de 25 años fue aprehendido durante la madrugada en calle Sarmiento al 3000. La Policía lo encontró desplazándose por los techos y logró recuperar una olla de fundición que había sido sustraída de una propiedad cercana.
Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en Santo Tomé, luego de ser encontrado desplazándose por los techos de distintas viviendas y saltando hacia propiedades linderas. Durante el procedimiento, además, la Policía recuperó una olla de fundición que había sido sustraída de una propiedad cercana.
El procedimiento comenzó a partir de una alerta recibida por personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé sobre la presencia de un desconocido en los techos de viviendas de la zona de Pellegrini y Roque Sáenz Peña.
Al llegar al lugar, los agentes ingresaron a una propiedad con autorización de uno de los vecinos y observaron al sospechoso arrojarse desde el techo hacia el patio de una vivienda lindera, ubicada sobre calle Sarmiento al 3000.
Los efectivos continuaron con el procedimiento dentro del inmueble y lograron reducir al hombre, que opuso resistencia, y concretar su aprehensión.
Durante el operativo, los agentes también encontraron una olla de fundición que había sido sustraída de una propiedad contigua. El elemento fue recuperado y posteriormente restituido a su propietario.
Una vez finalizado el procedimiento, el aprehendido fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 15ª, donde quedaron radicadas las actuaciones correspondientes. La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía en turno.