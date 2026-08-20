Azcuénaga, otra vez en estado crítico: enormes baches complican y ponen en riesgo el tránsito

Por Santotomealdía



El estado de calle Azcuénaga vuelve a generar preocupación entre vecinos, comerciantes y quienes transitan diariamente por esa arteria. El deterioro de la carpeta asfáltica, un problema de hace varios años, se agravó considerablemente después de las lluvias de las últimas semanas, con enormes pozos que dificultan la circulación y generan situaciones de riesgo.

El punto más crítico se encuentra en la esquina de Azcuénaga y 9 de Julio, donde vecinos y comerciantes colocaron conos para advertir sobre uno de los pozos de mayores dimensiones. La situación también es complicada entre 9 de Julio y 7 de Marzo, donde los conductores deben realizar todo tipo de maniobras para esquivar los baches.

Entre 2024 y 2025, el Municipio realizó algunas intervenciones para intentar sostener las condiciones de transitabilidad. Hubo trabajos con pavimento asfáltico en los baches más importantes, pero el problema reapareció rápidamente.

Sergio Acevedo, comerciante de Azcuénaga al 2200, se refirió a la situación actual: “La gente ya no quiere pasar por acá por el mal estado en el que está. Vemos cómo los autos frenan o esquivan pasar y eso afecta la actividad comercial”, señaló. La mayor preocupación, sin embargo, está relacionada con la seguridad vial.

Así está el tramo de Azcuénaga, entre 9 de Julio y 7 de Marzo. (Crédito: STD)

El comerciante contó que colocó un cono de su propiedad para advertir a quienes circulan sobre uno de los sectores más peligrosos y relató distintos incidentes ocurridos en el lugar. “Lo puse para que la gente no rompa sus vehículos, no se lastime, no caiga”, explicó. En ese marco, mencionó daños en cubiertas y trenes delanteros y recordó el caso de varias bicicletas y motocicletas que protagoinizaron incidentes.

Las lluvias agregaron otro factor de riesgo, debido a que el agua acumulada oculta los pozos y dificulta advertir su profundidad. En ese contexto, Acevedo reclamó una intervención de mayor durabilidad y cuestionó que se continúe recurriendo a reparaciones que, según su experiencia, ofrecen resultados por poco tiempo. “No hacen algo que perdure, algo que quede. Así no sirve, sinceramente”, manifestó.

Azcuénaga constituye una conexión directa con la Ruta 19 y soporta diariamente un importante flujo vehicular. Con el deterioro profundizado por las últimas lluvias, esta arteria vital demanda una intervención que permita recuperar condiciones seguras de circulación.