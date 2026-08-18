Interés General — 18.08.2026 —
ASTEOM celebró el pase a planta permanente de 21 empleados municipales
La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 80/2026. El sindicato anticipó que antes de fin de año habrá una segunda etapa de incorporaciones, con la cual otros trabajadores obtendrán la estabilidad laboral.
Por Santotomealdía
La Municipalidad de Santo Tomé incorporó a 21 trabajadores a la planta permanente, según informó la Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM), a partir de la concreción del Decreto N.º 80/2026.
Desde la entidad sindical destacaron que la medida representa la incorporación de trabajadores al régimen de estabilidad laboral y señalaron que el proceso fue resultado de meses de trabajo, asambleas y gestiones con el Ejecutivo Municipal.
En ese sentido, ASTEOM celebró la concreción de la medida y sostuvo que se trata de un logro alcanzado a partir del "compromiso colectivo y de la organización" de los trabajadores municipales.
El sindicato también confirmó que habrá una segunda cohorte de pase a planta permanente antes de finalizar el año, por lo que otros trabajadores que todavía no accedieron a la estabilidad laboral podrían ser incluidos en una nueva etapa del proceso.
A través del comunicado, ASTEOM remarcó además la importancia de mantener vigente la Ordenanza N.º 3107/2015, que establece las condiciones mínimas para acceder a la estabilidad laboral en el ámbito municipal.
Según afirmó la organización gremial, desde la sanción de esa normativa más de 470 trabajadores municipales lograron acceder a la planta permanente. En el mismo sentido, sostuvo que actualmente "más del 80% de la Municipalidad reviste Planta Permanente".
Desde ASTEOM señalaron que continuarán realizando el seguimiento de los compromisos asumidos para garantizar su cumplimiento y expresaron su acompañamiento a quienes todavía esperan acceder a la estabilidad laboral.
"En un contexto tan difícil para los trabajadores del Estado, este avance nos demuestra que la unidad, la participación y la lucha organizada son el camino correcto", expresó la Comisión Directiva de ASTEOM en el cierre del comunicado.
La entidad sindical concluyó que continuará trabajando para acompañar a los empleados municipales que aún esperan el reconocimiento de su estabilidad laboral.