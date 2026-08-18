"El Niño ya está presente": qué escenario se espera en la ciudad para los próximos meses

Por Santotomealdía



“El Niño ya está presente”, aseguró este martes el director de Protección Civil de la Municipalidad, Maximiliano Montenegro, al analizar el escenario climático que atraviesa nuestra ciudad y las perspectivas para los próximos meses. Según explicó, en lo que va de agosto ya se superaron los 30 milímetros que habitualmente se registran durante todo el mes, mientras se espera que las lluvias continúen y aumenten progresivamente hacia la primavera y el verano.

En cuanto a las precipitaciones recientes, Protección Civil cuenta con dos puntos de medición: uno en el norte y otro en el sur de la ciudad. Desde el fin de semana se acumularon 20 milímetros en el sector norte y 25 en el sur. Montenegro explicó que se trató principalmente de una lluvia débil pero persistente, diferente a las precipitaciones convectivas que descargan grandes cantidades de agua en períodos breves y suelen generar mayores complicaciones.

La preocupación inmediata está puesta en la saturación del suelo que están provocando las precipitaciones persistentes de los últimos días. Montenegro aclaró que hasta el momento no se registraron grandes volúmenes en períodos cortos, pero advirtió que, sobre un terreno ya cargado de humedad, una lluvia intensa de 50, 60 o 70 milímetros en poco tiempo podría generar mayores inconvenientes y demorar el escurrimiento hacia los reservorios.

Respecto de los próximos meses, el funcionario sostuvo que el fenómeno irá aumentando su incidencia durante agosto y septiembre, con un escenario de mayores lluvias hacia octubre y los meses posteriores. “Ya estamos teniendo lluvias más de lo normal y en sí El Niño es eso: vamos a tener más lluvia de lo previsto, de lo normal”, afirmó.

Frente a ese panorama, el funcionario destacó que Municipio realiza trabajos preventivos de limpieza de cunetas y bocas de tormenta y el reemplazo de tuberías que presentaban roturas o inconvenientes. Para intervenciones de mayor magnitud, como la limpieza de reservorios y grandes canales, Montenegro explicó que se requiere maquinaria provincial y que se mantienen gestiones con las autoridades de Santa Fe para coordinar esas tareas.

Paralelamente, Protección Civil mantiene reuniones con distintas áreas municipales e instituciones para avanzar en la organización de la respuesta ante una eventual contingencia. Cada 15 días se realizan encuentros con áreas de salud y el Hospital SAMCo, mientras también se trabaja con Policía y Bomberos en la planificación y coordinación de recursos.

Otro de los ejes está relacionado con una eventual crecida del río hacia fin de año. Montenegro indicó que ya se realizaron recorridas y relevamientos sobre el río y en los sectores más vulnerables de la ciudad, además de coordinar la disponibilidad de brigadas acuáticas y el apoyo de cuarteles de Bomberos de localidades de la región.

El trabajo preventivo contempla además a quienes podrían requerir una asistencia específica frente a una emergencia. Protección Civil coordina acciones con la EPE y las áreas de salud y cuenta con un relevamiento de personas electrodependientes, postradas y con discapacidad, con el objetivo de poder asistirlas con mayor rapidez en caso de que resulte necesario. “La idea es estar preparados lo mejor que se pueda”, resumió Montenegro.