Santo Tomé recibirá la Antorcha Suramericana: así será el recorrido por la ciudad

Santo Tomé será escenario este domingo de un acontecimiento especial en la previa de los Juegos Suramericanos 2026. La Antorcha Suramericana llegará a la ciudad a partir de las 13 y recorrerá distintos puntos emblemáticos, en una caravana que culminará en la obra del Nuevo Puente Santo Tomé-Santa Fe.

El fuego de los Juegos ingresará a Santo Tomé desde Coronda por la Ruta Nacional N.º 11 y continuará por avenida Luján. La atleta Adriana Perino será la encargada de llevar la Antorcha durante el recorrido, que estará acompañado por las sirenas reglamentarias de Bomberos y Policía.

El primer punto de detención será el Club Alianza, ubicado en avenida Luján 3260. Desde allí, la caravana continuará por la misma avenida hasta las Cinco Esquinas, para luego tomar calle 25 de Mayo y llegar a Plaza Libertad.

El recorrido seguirá por Obispo Gelabert, pasando frente a la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, y continuará por calle Libertad hasta San Martín. En ese sector estará ubicada la segunda parada, en el Club Unión Santo Tomé (CUST), sobre San Martín 1850.

Luego, la Antorcha continuará hasta Centenario y avanzará por avenida 7 de Marzo hasta Maciá. Allí se realizará la tercera parada en el Club Independiente.

Desde ese punto, el recorrido tomará calle Maciá y bordeará la costanera santotomesina por Gómez Cello. La caravana pasará además por el predio del ex INALI, continuará hacia la Municipalidad de Santo Tomé, en Iriondo 1649, y seguirá hasta el Camping Municipal.

La cuarta y última parada será en el Algarrobo Histórico. Después, la Antorcha saldrá por calle Libertad hacia avenida 7 de Marzo para completar el recorrido en la obra del Nuevo Puente Santo Tomé-Santa Fe, donde finalizará la caravana.

Desde la Municipalidad invitaron a los vecinos a acompañar el paso de la Antorcha a lo largo del recorrido y ser parte de una jornada que busca acercar a la comunidad los valores del deporte y de los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. El evento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

La llegada de la Antorcha a Santo Tomé forma parte del recorrido que realiza por distintos puntos de la provincia como símbolo de la competencia y como una forma de llevar el espíritu de los Juegos a las comunidades santafesinas.