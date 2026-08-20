Pasos en los techos, llamados al 911 y vecinos en alerta: cómo fue la madrugada que terminó con un detenido en barrio Sarmiento

Por Santotomealdía



Pasos sobre los techos en plena madrugada, vecinos que comenzaron a alertarse entre sí y un llamado al 911 dieron inicio al procedimiento policial que este jueves terminó con un joven de 25 años detenido. El episodio ocurrió en la zona de Pellegrini, Roque Sáenz Peña y Sarmiento al 3000 y generó preocupación entre quienes viven en el sector, mientras el sospechoso se desplazaba entre distintas propiedades.

Todo comenzó alrededor de las 2.30, cuando un vecino que se encontraba durmiendo escuchó pasos sobre el techo de su vivienda. Al salir hacia el patio para verificar qué ocurría, observó a un hombre vestido con ropa oscura que saltaba hacia el techo de una propiedad lindera, por lo que dio aviso al 911 y también alertó a otros vecinos.

Según señalaron fuentes policiales a nuestro medio, varios móviles del Comando Radioeléctrico llegaron al sector y comenzaron a recorrer las inmediaciones. Durante la intervención, los efectivos observaron a un hombre que se desplazaba a pie por los techos y posteriormente saltaba hacia el patio de otra vivienda.

Con autorización de uno de los vecinos, un agente ingresó al inmueble y escaló un tapial para llegar hasta el patio donde se encontraba el sospechoso. Allí, de acuerdo con la información policial, el joven ofreció resistencia y forcejeó con uno de los efectivos, hasta que finalmente pudo ser reducido y aprehendido.

La situación también sorprendió a otra vecina de Sarmiento al 3000, quien había escuchado ruidos sobre el techo de su casa. Al abrir la puerta hacia el patio se encontró con el procedimiento policial que se desarrollaba dentro de la propiedad.

Mientras continuaban las actuaciones, los agentes localizaron una olla negra de fundición de seis litros sobre uno de los techos. Posteriormente, otro vecino del sector manifestó que también había escuchado fuertes ruidos en el patio de su vivienda y, al revisar el lugar, advirtió que le faltaba una olla de esas características.

De esta manera, el elemento pudo ser vinculado con una de las propiedades cercanas y fue recuperado por la Policía. Como se informó durante la mañana, posteriormente fue restituido a su propietario.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría 15ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes, con intervención de la Fiscalía en turno. El procedimiento cerró así una madrugada marcada por los ruidos sobre las viviendas, la alerta entre los propios vecinos y el despliegue policial para localizar al sospechoso.