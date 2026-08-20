De la experiencia de 2016 al nuevo escenario de El Niño: qué puntos críticos propone revisar Daniela Qüesta

La experiencia que dejó la emergencia hídrica de 2016 vuelve a cobrar relevancia ante el escenario climático que enfrenta la ciudad por el fenómeno de El Niño. A partir de lo ocurrido entonces, la exintendenta Daniela Qüesta identificó una serie de puntos críticos que, a su entender, deberían ser revisados preventivamente, y acercó las recomendaciones al intendente Miguel Weiss Ackerley.

El planteo aparece en momentos en que las perspectivas anticipan mayores precipitaciones para los próximos meses. Las recomendaciones reconocen las acciones preventivas y protocolos que actualmente desarrolla el Municipio y proponen sumar una revisión de distintos puntos considerados vulnerables.

Entre los lugares mencionados aparecen sectores de Los Hornos, Villa Adelina Oeste, El Chaparral y otras zonas bajas, además de los canales San Martín, República de Chile, Roverano, Chaperouge y Gaboto. También propone prestar especial atención a los reservorios Nº 3 y Nº 4, Plaza Roca, el acceso a la autopista en la zona de Las Baleares y las antiguas defensas de la Costanera.

Otro de los ejes pasa por los recursos necesarios para responder ante una contingencia. Qüesta planteó la conveniencia de verificar anticipadamente la capacidad operativa de bombas, maquinarias, vehículos, equipos de comunicación, herramientas e insumos, de manera que puedan estar disponibles ante una situación extraordinaria.

Daniela Qüesta presentó en el Municipio una serie de recomendaciones elaboradas a partir de la experiencia de la emergencia hídrica de 2016. (Foto: Gentileza)

Una segunda parte de las recomendaciones está orientada a la planificación de una eventual evacuación de sectores puntuales. Allí propone realizar un relevamiento preventivo de las familias de Las Vegas, Los Hornos, Costa Azul y el sector próximo a la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, para determinar quiénes podrían autoevacuarse y quiénes necesitarían traslado, alojamiento o asistencia especial.

También plantea identificar previamente posibles centros de alojamiento temporal, verificar sus condiciones y equipamiento, organizar los equipos responsables de los traslados y la asistencia, y garantizar seguridad mientras esos espacios permanezcan habilitados.

“Estas propuestas procuran transmitir, a partir de nuestra experiencia en la gestión y de lo vivido durante la emergencia de 2016, cuáles son las principales vulnerabilidades que deberían revisarse antes de un acontecimiento extraordinario”, expresó Qüesta. “Se trata de un aporte respetuoso y constructivo para colaborar con la prevención, proteger a las familias y fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad”, agregó.