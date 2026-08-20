Los Leones arrasaron a Nueva Zelanda y se metieron en la segunda fase del Mundial

Los Leones cumplieron con su objetivo y avanzaron a la segunda fase del Mundial de hockey sobre césped que se disputa en Países Bajos y Bélgica. El seleccionado argentino tuvo una actuación contundente y goleó 7-1 a Nueva Zelanda en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, por la tercera y última fecha del Grupo A.

El conjunto dirigido por Lucas Rey comenzó el partido en desventaja. Nueva Zelanda se adelantó en el primer cuarto mediante un penal ejecutado por Kane Russell, pero Argentina reaccionó rápidamente y encontró el empate en el segundo período, también desde el punto de penal, gracias a Tomás Domene.

El quiebre definitivo llegó después del descanso. Con una clara superioridad desde lo físico y lo futbolístico, Los Leones tomaron el control del encuentro y construyeron una goleada que se hizo cada vez más amplia. Domene volvió a marcar dos veces, mientras que Bautista Capurro aportó un doblete y Tadeo Marcucci y Nicolás Keenan completaron la cuenta.

El triunfo dejó a Argentina provisoriamente en la cima del Grupo A por diferencia de gol, aunque todavía deberá esperar el resultado del partido entre Países Bajos, que suma seis puntos, y Japón, que aún no consiguió unidades. Los Leones habían comenzado el Mundial con una victoria 3-0 sobre los japoneses y luego habían caído 3-1 frente al conjunto neerlandés.

La goleada ante Nueva Zelanda también significó la victoria más amplia de Argentina en los ocho enfrentamientos mundialistas que disputaron ambos seleccionados. El historial comenzó en 1982, con un triunfo argentino por 5-3, y tuvo luego partidos en 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. En esta última edición, Los Leones habían ganado 3-0.

Con la clasificación del equipo masculino, los dos seleccionados argentinos ya están en la segunda fase del Mundial. Las Leonas habían conseguido su boleto previamente al derrotar 2-0 a Escocia y terminar primeras en el Grupo B, por lo que ambos equipos mantienen vivo el objetivo de pelear por el título mundial.