Suiza: el deshielo de un glaciar reveló los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos hace 34 años

El retroceso de los glaciares en los Alpes suizos permitió resolver un misterio que llevaba 34 años sin respuesta. Dos cuerpos encontrados recientemente en el glaciar de Trift fueron identificados como los de dos alpinistas belgas desaparecidos en 1992.

El hallazgo se produjo el pasado 26 de julio, cuando un excursionista encontró restos humanos en una zona del glaciar ubicada en el cantón de Valais. Los cuerpos correspondían a dos hombres de 39 y 41 años y fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais para intentar determinar sus identidades.

La investigación permitió establecer que se trataba de los dos montañistas buscados desde hacía más de tres décadas. La identificación fue confirmada mediante una comparación directa de perfiles de ADN, según informó la policía cantonal de Valais.

Los dos alpinistas habían iniciado su última travesía el 4 de septiembre de 1992. Ese día salieron del refugio de Weissmies con el objetivo de llegar a otro refugio ubicado en el pico del mismo nombre, a 4.017 metros de altura. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas les impidieron completar el recorrido.

Después de que fueran denunciados como desaparecidos, las autoridades realizaron varios operativos de búsqueda durante los meses siguientes. El único indicio encontrado en aquel momento fue una mochila, pero nunca se logró localizar a los dos hombres.

Más de tres décadas después, el deshielo modificó por completo el escenario. La policía de Valais explicó que el retroceso de los glaciares permite que, en determinadas ocasiones, vuelvan a aparecer restos de personas que desaparecieron en la montaña hace muchos años.

La región mantiene un registro de personas desaparecidas desde 1925, con numerosos casos relacionados con accidentes en zonas de alta montaña, ríos y lagos. El cambio en las condiciones de los glaciares también permitió resolver otros casos recientes.

En 2025, por ejemplo, fueron encontrados en un glaciar del monte Ober Gabelhorn los restos de un alpinista suizo desaparecido en 1994. Tres años antes, un análisis de ADN había permitido identificar otro cuerpo recuperado de un glaciar cercano al Matterhorn: correspondía a un montañista alemán desaparecido en 1986.

Estos casos muestran cómo el retroceso del hielo en los Alpes está dejando al descubierto restos que permanecieron ocultos durante décadas y permitiendo a las autoridades dar respuestas a familias que llevaban años sin conocer el destino de sus seres queridos.