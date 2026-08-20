Messi volvió al gol tras la muerte de su padre en una noche emotiva

Lionel Messi volvió a convertir y lo hizo en una noche cargada de emoción, apenas días después de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán argentino marcó uno de los goles de Inter Miami en el empate 2-2 frente a Philadelphia Union, por la MLS, y protagonizó un festejo que rápidamente se transformó en una de las imágenes más emotivas del partido.

A los 26 minutos, Messi recibió la pelota dentro del área, avanzó desde la derecha hacia el centro y definió con un zur­dazo cruzado al segundo palo. El remate sorprendió al arquero y puso el 2-1 para las Garzas, que habían comenzado el encuentro en desventaja.

Pero la escena que siguió al gol fue todavía más significativa. Todos sus compañeros corrieron inmediatamente hacia Messi para abrazarlo, en una muestra de apoyo al futbolista, que había perdido a su padre el pasado 8 de agosto en Rosario. El rosarino quedó rodeado por el plantel durante unos segundos antes de regresar al juego.

El argentino ya había sido determinante en el primer tanto de Inter Miami. Messi recibió sobre la derecha y metió un preciso pase para Luis Suárez, quien ganó de cabeza y dejó la pelota servida para que Daniel Pintor marcara el empate. En apenas cinco minutos, el equipo de Javier Mascherano había dado vuelta el resultado.

El encuentro representaba además una oportunidad para que Inter Miami reaccionara después de una seguidilla negativa. El conjunto de Florida había perdido sus últimos tres partidos, con dos derrotas en la Leagues Cup y una goleada 4-1 ante Nashville por la MLS, encuentro en el que Messi había fallado un penal.

Sin embargo, Philadelphia logró volver a empatar y las Garzas debieron conformarse con el 2-2. Inter Miami quedó segundo en la Conferencia Este, con 39 puntos, siete menos que Nashville, que lidera la clasificación.

Más allá del resultado, el regreso al gol tuvo para Messi un significado especial. Después del abrazo de sus compañeros, el capitán volvió rápidamente a ponerse en modo partido, hablando con sus compañeros y dando indicaciones mientras se preparaba para continuar con el encuentro.