Femicidio en Rosario: asesinó de siete puñaladas a su expareja mientras trabajaba en una farmacia

Carina Candelas, de 56 años, fue asesinada de siete puñaladas este miércoles por la mañana mientras trabajaba en una farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos, en Rosario. Por el femicidio fue detenido su expareja, Martín Banchero, de 55 años, quien ingresó al comercio, se dirigió hacia donde se encontraba la mujer y la atacó.

La fiscal Laura Riccardo confirmó que la víctima presentaba siete heridas de arma blanca y lesiones defensivas. Además, familiares y personas cercanas a Candelas relataron que sufría “hostigamiento” por parte de su expareja desde que habían terminado la relación, en diciembre. La funcionaria judicial aclaró, sin embargo, que no existen registros de denuncias previas realizadas por la mujer por violencia de género.

Según la reconstrucción brindada por la fiscal, Banchero llegó durante la mañana a la farmacia, preguntó por Candelas y fue directamente hacia el sector donde se encontraba. El ataque se produjo en un depósito del establecimiento.

Durante la agresión, una compañera de trabajo intentó defender a la víctima, mientras que otras personas que se encontraban en el sector de atención al público dieron aviso a la central de emergencias 911.

Tras el ataque, el acusado escapó del comercio y se dirigió hacia un edificio ubicado en Colón al 2000, donde posteriormente fue detenido por la Policía. La Justicia investiga además un presunto intento de suicidio del hombre ocurrido antes de su detención.

Uno de los aspectos sobre los que ahora trabaja la Fiscalía es el vínculo que ambos mantenían después de la separación. De acuerdo con los testimonios recogidos durante las primeras horas de la investigación, Candelas y Banchero habían terminado su relación en diciembre.

“Relatan episodios de hostigamiento por parte de él, de buscarla, seguirla, de pasar y gritarle cosas”, explicó Riccardo sobre lo manifestado por familiares —entre ellos una hermana y una sobrina de la víctima— y compañeras de trabajo. La fiscal resumió que el hombre “la venía molestando”, aunque reiteró que no había denuncias previas de Candelas como víctima de violencia de género.

A partir de esos testimonios, los investigadores solicitaron no solamente las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al momento del crimen, sino también grabaciones de jornadas anteriores, con el objetivo de determinar si permiten corroborar los episodios de hostigamiento descriptos por el entorno de la víctima.

Candelas llevaba más de dos décadas vinculada al rubro farmacéutico y se desempeñaba como una de las encargadas del establecimiento de Dorrego y Zeballos. Por su trabajo cotidiano era conocida entre vecinos y clientes habituales de la zona.

Banchero, en tanto, permanecerá privado de su libertad mientras continúan las medidas investigativas. Una vez reunidos los testimonios y analizados los registros audiovisuales, se realizará la audiencia imputativa en la que el Ministerio Público de la Acusación formalizará la atribución penal en su contra.