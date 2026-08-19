Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores por penales

Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 ante Fluminense, luego de empatar 1-1 en el partido de vuelta de los octavos de final y caer 5-4 en la tanda de penales. La serie había terminado 1-1 en el global, ya que el encuentro de ida en Brasil también había finalizado 0-0.

El conjunto mendocino se puso en ventaja en los penales gracias al error de Luciano Acosta, pero el arquero Fabio fue determinante al contener las ejecuciones de César Florentín y Rodrigo Atencio. Para Fluminense convirtieron Thiago Silva, Rene, Hércules, Matheus Martinelli y Guga, mientras que para la Lepra marcaron Matías Fernández, Iván Villalba, Maximiliano Salas y Álex Arce.

Durante los 90 minutos, Fluminense se puso en ventaja a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Kevin Serna aprovechó un pase en profundidad de Matheus Martinelli y definió contra un palo.

Independiente Rivadavia, que además contó con un jugador más desde los 12 minutos del complemento por la expulsión de Agustín Canobbio, no consiguió aprovechar la superioridad numérica. El equipo brasileño se replegó y sostuvo la ventaja durante buena parte del tramo final.

Cuando parecía que la clasificación estaba sentenciada, la Lepra mendocina tuvo una última oportunidad. A los 51 minutos del segundo tiempo, Álex Arce convirtió de penal y estableció el 1-1, llevando la definición directamente a los doce pasos.

En la tanda, Fabio apareció para darle la clasificación al conjunto brasileño y ponerle punto final a la histórica participación internacional de Independiente Rivadavia.

Más allá de la eliminación, la Lepra cerró un debut histórico en la Copa Libertadores. El equipo mendocino había superado la fase de grupos como uno de los mejores primeros, con 16 puntos, y además consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia al derrotar 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná durante la etapa inicial del certamen.

Con la clasificación, Fluminense se convirtió en el primer equipo en avanzar a los cuartos de final de la Libertadores 2026. En esa instancia enfrentará al ganador de la serie entre Platense y Coquimbo Unido de Chile, que definirán su llave este miércoles 19 de agosto desde las 19.

Para Independiente Rivadavia, en tanto, queda el sabor amargo de haber estado a minutos de meterse entre los ocho mejores de América, pero también el orgullo de haber protagonizado una campaña histórica en su primera participación internacional.