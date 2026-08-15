Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia y se quedó con un clásico de La Plata inolvidable

Estudiantes se quedó con una goleada contundente por 4-0 ante Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata y volvió a celebrar frente a su eterno rival. El Pincha aprovechó las expulsiones que sufrió el Lobo, pero también mostró una gran superioridad futbolística y terminó construyendo una victoria que le permite recuperar confianza de cara a la continuidad de la temporada.

La gran figura de la tarde fue Joaquín Tobio Burgos, quien tuvo una actuación consagratoria. El delantero zurdo de 21 años participó en el primer gol, provocó la expulsión de Steimbach y convirtió el 3-0 con una exquisita definición. Además, protagonizó una de las jugadas más destacadas del partido al tirar un caño de taco y de espaldas a Ignacio Fernández que levantó al público presente en el estadio Uno.

El encuentro comenzó con Estudiantes tomando la iniciativa y dominando la pelota. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se hizo dueño del juego y encontró rápidamente espacios ante un Gimnasia que apostó por una postura más cautelosa.

La apertura del marcador llegó a los 34 minutos, cuando Tobio Burgos desbordó por la izquierda y generó la acción que terminó con Gastón Benedetti convirtiendo el 1-0. Pero la ventaja no fue la única consecuencia de esa jugada: poco después, Steimbach fue expulsado por una fuerte infracción sobre el propio Tobio Burgos. El árbitro Yael Falcón Pérez había mostrado inicialmente la tarjeta amarilla, pero tras ser llamado por el VAR revisó la acción y cambió su decisión.

Gimnasia quedó así condicionado y, apenas iniciado el segundo tiempo, recibió otro golpe. A los siete minutos, Germán Conti vio la roja por doble amonestación, luego de cometer una infracción sobre Gaich. Con dos jugadores menos, el panorama se volvió todavía más complicado para el conjunto dirigido por Diego Flores.

Estudiantes aprovechó la superioridad numérica y amplió la diferencia. A los 14 minutos, Tiago Palacios marcó un golazo para el 2-0, después de una corrida y un zurdazo que se metió en el ángulo. El Pincha no bajó la intensidad y siguió buscando más.

Tobio Burgos tuvo entonces su premio. Tras recibir un pase de Joaquín Correa, avanzó hacia el área y definió con mucha categoría por encima de Insfrán para establecer el 3-0. El resultado terminó de redondearse con un zurdazo de Alexis Castro al primer palo, que selló el 4-0 definitivo.

Para Gimnasia fue un duro golpe en su intento de cortar una racha de 23 años sin ganar el clásico en la cancha de Estudiantes. El Lobo, que llegaba con aspiraciones de protagonismo, terminó condicionado por las dos expulsiones y no pudo sostener el partido desde lo futbolístico ni desde lo mental.

Para el Pincha, en cambio, fue una victoria especialmente importante porque llegó en medio de una semana exigente. El equipo tiene pendiente la revancha ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores, luego del empate 1-1 en La Plata, y el martes deberá definir la serie en Chile.

La goleada también significó una reivindicación para Tobio Burgos, un futbolista surgido desde las categorías juveniles que llegó a Estudiantes en 2023 y debutó en Primera en octubre de 2024, con gol incluido ante Banfield. Una fractura de pelvis frenó su proyección, pero el delantero volvió a tener protagonismo y atraviesa una semana inolvidable: convirtió ante el conjunto chileno por la Copa y ahora fue la gran figura del clásico.

“Fue una semana redonda por mi primer gol en la Copa Libertadores y mi primer clásico”, destacó Tobio Burgos después del partido. Y agregó: “Voy a compartirlo con los referentes, que siempre me apoyaron, con todos mis compañeros. Y ahora vamos con todo para buscar ganar en Chile”.

Con este triunfo, además, Estudiantes amplió su ventaja en el historial del clásico platense: suma 70 victorias contra 51 de Gimnasia, mientras que empataron en 72 oportunidades. Una tarde perfecta para el Pincha, que encontró en Tobio Burgos una nueva figura para ilusionarse.