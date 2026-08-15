Thiago Tirante consiguió un histórico triunfo sobre Novak Djokovic

Thiago Tirante consiguió el triunfo más importante de su carrera: derrotó a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. El argentino, número 50 del ranking ATP, necesitó 2 horas y 44 minutos para superar al serbio, cinco veces campeón de Grand Slam y tres veces ganador del torneo estadounidense.

El partido comenzó favorable para Djokovic, que rápidamente logró imponer su experiencia y precisión en la devolución. El serbio consiguió un quiebre en el sexto game y se llevó el primer set por 6-2, ante un Tirante que no lograba hacer pesar sus principales armas, especialmente el saque y la derecha.

La historia comenzó a cambiar en el segundo parcial. El argentino resistió las oportunidades que tuvo Djokovic y mantuvo la intensidad, mientras el serbio empezó a evidenciar problemas físicos en medio del calor y la humedad de Cincinnati. Djokovic llegó a necesitar atención médica y mostró dificultades para recuperarse entre los puntos.

Tirante aprovechó ese contexto, pero también hizo su parte: mejoró notablemente con su servicio y empezó a dominar los intercambios desde el fondo de la cancha. Después de desperdiciar varias chances de quiebre, finalmente consiguió la ruptura y cerró el set 6-4 para igualar el partido.

En el tercero, el argentino no perdió concentración pese a la presión de estar ante una oportunidad histórica. Djokovic continuó luchando pese a sus inconvenientes físicos, pero Tirante encontró el quiebre decisivo cuando el parcial estaba 4-4 y luego sostuvo su servicio para sellar el 6-4 definitivo.

Las estadísticas reflejaron la contundencia del argentino: 13 aces, 40 tiros ganadores y un 88% de puntos ganados con el primer saque, además de una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora.

“Fue muy especial. Fue mi primera vez enfrentando a Novak y en un torneo grande como este. Estoy muy feliz”, expresó Tirante después del partido. El argentino también reconoció la dificultad de manejar los nervios frente a una leyenda del tenis.

La victoria tiene además un valor histórico para el tenis argentino: Tirante cortó una racha de 22 triunfos consecutivos de Djokovic ante jugadores argentinos. La última derrota del serbio frente a un tenista de nuestro país había sido ante Juan Martín del Potro, en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Con esta victoria, Tirante avanzó a la tercera ronda de Cincinnati, donde enfrentará al español Martín Landaluce, de 20 años y 67° del ranking, que viene de eliminar al italiano Matteo Arnaldi.