Unión se quedó sin respuestas y perdió ante San Lorenzo como visitante

Unión perdió 1-0 ante San Lorenzo este sábado en el Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha del Clausura 2026. El único gol del partido lo marcó Rodrigo Auzmendi a los 19 minutos del segundo tiempo, en un encuentro que dejó al Tatengue con su segunda derrota consecutiva.

El equipo de Leonardo Madelón tuvo un comienzo parejo y entretenido, aunque ninguno de los dos logró generar situaciones demasiado claras. Marcelo Estigarribia probó desde afuera para Unión, mientras que San Lorenzo respondió con un cabezazo de Auzmendi que exigió a Matías Mansilla.

Las lesiones condicionaron rápidamente al conjunto santafesino. Ignacio Malcorra salió a los 16 minutos por una molestia muscular y fue reemplazado por Mauro Luna Diale. Poco después, Joaquín Mosqueira también debió dejar la cancha y en su lugar ingresó Emiliano Giaccone.

Sobre el cierre de la primera parte, Lautaro Vargas quedó sentido y finalmente no pudo continuar después del entretiempo. Juan Pintado ingresó por el lateral, por lo que Unión agotó tres modificaciones de manera obligada por problemas físicos.

En el complemento, San Lorenzo tomó la iniciativa y empezó a jugar cada vez más cerca del arco de Mansilla. El arquero de Unión tuvo algunas intervenciones importantes para sostener el empate, mientras que el Tatengue apostaba principalmente a salir rápido de contra.

Sin embargo, el dominio local terminó dando resultado a los 19 minutos. Auzmendi apareció para finalizar una buena jugada colectiva y marcar el 1-0, premio para un San Lorenzo que ya había conseguido instalarse en campo rival y encontraba espacios ante un Unión cada vez más retrasado.

Después del gol, el equipo de Madelón no encontró respuestas para cambiar el rumbo del partido. San Lorenzo manejó los tiempos y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, mientras que Unión quedó demasiado lejos del arco rival y le costó generar situaciones para alcanzar el empate.

En el tramo final, el conjunto local incluso tuvo un penal a favor, aunque la intervención del VAR llevó al árbitro a revisar la jugada y finalmente anuló la sanción.

Con la derrota, Unión quedó duodécimo con cuatro puntos y sufrió su segundo traspié consecutivo en el Clausura. Más allá de las lesiones, el equipo volvió a evidenciar dificultades para reaccionar cuando el rival consigue imponer las condiciones del partido.

El Tatengue buscará cortar la racha en la próxima fecha, cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata.