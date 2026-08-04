La Corte Suprema de Santa Fe cerró otra instancia de apelación en el caso Trigatti

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó este martes el recurso de queja presentado por la defensa de Juan Francisco Trigatti, el docente condenado a 12 años de prisión por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de cinco alumnas de un jardín de infantes. De esta manera, el máximo tribunal provincial decidió no habilitar la revisión del recurso de inconstitucionalidad que previamente había sido declarado inadmisible.

La resolución fue adoptada por mayoría. Los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco y Margarita Zabalza votaron por rechazar el planteo de la defensa, mientras que Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder se pronunciaron en disidencia.

El recurso había sido presentado por los abogados de Trigatti luego de que un tribunal de segunda instancia rechazara el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la resolución que confirmó la condena dictada por la Cámara de Apelaciones.

La causa tuvo un extenso recorrido judicial. En primera instancia, Trigatti había sido absuelto durante un juicio oral. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y un tribunal integrado por los camaristas Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón revocó la absolución y lo condenó a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido mientras estaba a cargo de la educación, en perjuicio de cuatro víctimas, y por abuso sexual simple agravado, en perjuicio de una quinta niña.

Posteriormente, otro tribunal de segunda instancia, integrado por Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, confirmó la condena y rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa.

Ante esa decisión, los abogados de Trigatti recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, solicitando que el máximo tribunal habilitara el tratamiento del planteo extraordinario. Con el fallo conocido este martes, la Corte resolvió rechazar ese recurso, por lo que quedó firme la decisión de no abrir esa instancia de revisión dentro de la justicia provincial.

Trigatti permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2025, luego de que la Justicia considerara que, tras la confirmación de la condena en segunda instancia, existían mayores riesgos procesales mientras continúa el trámite de la causa en las instancias judiciales correspondientes.