Detuvieron a una joven e investigan si está vinculada con el robo a la Escuela Bustamante

La investigación por el robo y los daños registrados en la Escuela N° 6.395 "Sargento Bustamante" tuvo un avance este viernes, luego de que efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieran en Santo Tomé a una joven de 20 años sospechada de haber participado del hecho ocurrido durante la madrugada del jueves.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde, cuando personal de la Unidad Regional I realizaba patrullajes preventivos en la intersección de Córdoba y Maletti. Allí identificaron a una mujer cuyas características coincidían con las obtenidas durante la investigación iniciada tras el ataque al establecimiento educativo.

De acuerdo con la información policial, las tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos permitieron establecer similitudes tanto en la vestimenta como en distintos elementos personales que llevaba la sospechosa, por lo que se dispuso su aprehensión por un hecho de robo. Durante el operativo también fue secuestrada una cartera, que quedó a disposición de la Justicia.

El episodio investigado ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando desconocidos ingresaron a la Escuela Bustamante, ubicada en la zona de Cinco Esquinas, provocaron daños en distintos sectores del edificio y sustrajeron cubiertos y alimentos del comedor escolar. Además, rompieron los vidrios de dos aulas e intentaron llevarse las llaves del establecimiento.

Pese a lo ocurrido, las clases se desarrollaron con normalidad, mientras el Ministerio de Educación y la Policía activaron los protocolos correspondientes para preservar el lugar y avanzar con la investigación.

La mujer aprehendida fue trasladada a la Comisaría 12ª de Santo Tomé, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones para determinar su grado de participación en el hecho y el avance de la causa.