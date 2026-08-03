Violento robo a un jubilado de 83 años : lo golpearon, lo ataron y le robaron dinero tras dos horas de terror

Por Santotomealdía



Lo que comenzó como una caminata nocturna de dos vecinos con sus perros terminó siendo clave para asistir a un hombre de 83 años que había permanecido durante horas a merced de tres delincuentes dentro de su propia casa.

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche del sábado en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires al 2300, donde, según la reconstrucción realizada por la Policía, tres jóvenes ingresaron al domicilio, redujeron al propietario y lo mantuvieron cautivo mientras revisaban cada ambiente de la casa.

De acuerdo con el relato brindado por la víctima a los investigadores, los asaltantes lo ataron a la cama y le exigieron que entregara dólares. Ante esa situación, el hombre les dio cerca de dos millones de pesos en efectivo, aunque manifestó desconocer si además le sustrajeron otros objetos, ya que los delincuentes revolvieron completamente la vivienda antes de escapar.

El episodio se descubrió cuando vecinos que pasaban por el lugar escucharon los gritos de auxilio provenientes del interior de la casa y llamaron al 911. Minutos después llegó personal policial, que ingresó al inmueble y encontró al hombre encerrado bajo llave en un dormitorio, sentado sobre la cama, con las piernas atadas y una lesión en uno de sus brazos.

Tras ser liberado, la víctima recibió las primeras asistencias y luego fue trasladada al Hospital SAMCo, donde los médicos constataron un desprendimiento superficial de piel en el antebrazo derecho, le realizaron curaciones y decidieron dejarlo en observación para su control.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, trabajó en el lugar personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes para intentar reconstruir la mecánica del hecho e identificar a los responsables.

La causa fue caratulada provisoriamente como robo calificado, lesiones dolosas y privación ilegítima de la libertad. Los investigadores también intentan establecer si los autores escaparon únicamente con el dinero en efectivo o si lograron llevarse otros elementos del domicilio.

El asalto ocurrió en un sector residencial de nuestra ciudad, sobre calle Buenos Aires, entre Gaboto y Alvear, en jurisdicción de la Vecinal San Martín.